İkrah nedir, demek? İkrah TDK'ya göre ne anlama geliyor?

İkrah kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK), resmi sitesinde yer alıyor. Çevrim içi sözlükte bulunan ikrah, iki farklı manaya gelmektedir. İslam hukukunda seçme hürriyeti ve rıza göstermeden yaptırılan iş olarak açıklanmaktadır. Peki, İkrah nedir, demek?

İKRAH TDK'YA GÖRE NE ANLAMA GELİYOR?

İkrah TDK'ya göre iki farklı anlama gelmektedir. İlk anlamı tiksinme ve iğrenme olarak açıklanırken, diğer manası da isteği dışından bir şey yaptırma olarak paylaşılmıştır.

İkrah, Arapça kökenli bir sözcük olarak dilimize geçmiştir.

İKRAH NEDİR, DEMEK?

İKRÂH: Zorlamak, bir kimseyi istemediği ve çirkin gördüğü bir işi yapmaya mecbur tutmak. Bir İslâm hukuku terimi olarak; bir kimsenin başkasına yaptığı, ondaki rızayı kaldıran veya ehliyetini yok etmediği halde, onun ihtiyarını (seçme hürriyeti) bozan, yahut da şer'î yükümlülüğü kaldıran korkutma hâlini ifade eder.