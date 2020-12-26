Hangisi TDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir? Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



HANGİSİ TDK SÖZLÜKLERİNE GİRMİŞ BİR DEYİM DEĞİLDİR?

A: Cepten çekmek

B: Cepten vermek

C: Cepten harcamak

D: Cepten aramak

Doğru cevap: A Cepten çekmek