26 Aralık 2020 Cumartesi 22:52 | Son Güncelleme:
Hangisi TDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir?
Hangisi TDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği programda çıkan bu soru ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sorunun cevabını merak edenler ise Google da araştırmalar yapmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi...
Hangisi TDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir? Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
HANGİSİ TDK SÖZLÜKLERİNE GİRMİŞ BİR DEYİM DEĞİLDİR?
A: Cepten çekmek
B: Cepten vermek
C: Cepten harcamak
D: Cepten aramak