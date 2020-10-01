Fetanet ne demek? Fetanet sözlük anlamı nedir?

Fetanet Arapça kökenli bir kelimedir. Dini literatürde Paygamberler için kullanılan 5 isim arasında yer alan fetanet sıfat olarak kullanılır. Sözlükte fetanet kelimesi yüksek zekan manalarına gelmektedir.

FETANET NE DEMEK?

Fetanet kelimesi dini literatürde kullanılan kelimelerden biridir. Fakat Türkçe'de de sıklıkla ifade edilmektedir.

Yüksek zeka ya da dahi

Akıllı aklı aşma

Peygamber mantığı (ruh, kalp, his, mantık ve letaifi)

Bu anlamları üzerinden fetanet kelimesi cümle içerisinde kullanılabilir ya da tek başına değerlendirilebilir. Özellikle kuru bir akıl ya da mantık değil, bunun ötesinde daha iyi anlatan bir anlamı bulunmaktadır.

PEYGAMBERLERDE FETANET SIFATI NEDİR?

Peygamberlerin fâtın, uyanık görüş ve zekâ kuvvetlerine sahip olmalarıdır. Onlar insanların en akıllısı, en zekîsidirler. Kendilerinde mutedil bir yaratılış, mutedil bir huy ve güzel bir hayat seyri tecelli etmiştir. Onların haklarında gaflet düşünülemez. Eğer en üstün fetânet ve zekâya sahip olmasaydılar ümmetlerine karşı delilleri ortaya koymaya kadir, onları ikna için güzelce mücadeleye muktedir olamazlardı. Böyle bir hal ise risalet ve nübüvvetten kastedilmiş olan gayeye aykırıdır