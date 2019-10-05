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Fen Liseli Tuana'yı da yuttu

Fen Liseli Tuana'yı da yuttu

Trabzon’da TEOG’da dereceye girerek Yomra Fen Lisesi’ne yerleşen 14 yaşındaki Tuana S., 2 Ekim gecesi kaldığı öğrenci yurdunun 3’üncü katından atlayarak hayatına son verdi.

Gürkan ATA

Beton zemine çakılarak olay yerinde hayatını kaybeden küçük kızın bilgisayarında inceleme yapan polis ekipleri, ‘Mavi Balina’ oyununu simgeleyen şekiller buldu. Tuana S.’nin bilgisayarı ve cep telefonu detaylı incelemeye alındı. 

SIR DOLU TELEFON HÂLÂ KAYIP 

Tokat Erbaa’da 3 yıl önce TEOG Türkiye birincilerinden biri olan Mustafa Ö. (17), 27 Eylül’de köyündeki Simeri Kalesi’nden atlayıp intihar etmişti. Oğullarının Mavi Balina oynadığını düşünen ailenin istediği üzerine, Mustafa’nın  olay yerinde bulunamayan telefonunu arama çalışmaları devam ediyor.

WHATSAPP’TAN YAYILIYOR

Mavi Balina oynayan çocuklardan 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. Çoğu şiddet içeren görevlerin en sonunda ölüm emri veriliyor. Ölüm oyununa sabit bir linkten ulaşılamadığı için engellenemiyor. Genellikle WhatsApp gibi haberleşme kanalları üzerinden yayılıyor. 

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