Fatih Sultan Mehmet kimdir? Fatih Sultan Mehmed hayatı, oğulları ve babası kimdir?

Fatih Sultan Mehmed, 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti'nin başkenti olanEdirne'de, II. Murad'ın Hüma Hatun'dan olan oğluydu olarak dünyaya geldi. Babası Sultan İkinci Murad'tır. Mehmed iki yaşına kadar Edirne'de kaldıktan sonra 1434'te sütninesi ve küçük ağabeyi Alâeddin Ali ile birlikte 14 yaşındaki büyük ağabeyi Ahmed'in Rum sancakbeyi olduğu Amasya'ya gönderildi.

Burada ağabeyi Ahmed'in erken yaşta ölmesi üzerine Mehmed altı yaşında Rum sancakbeyi oldu (İnalcık'a göre şüpheli). Diğer ağabeyi Alâeddin Ali ise Manisa'da Saruhan sancakbeyi oldu. İki yıl sonra babaları II. Murad'ın talimatıyla iki kardeş yer değiştirdiler ve Mehmed Saruhan sancakbeyi oldu.

Mehmed'in eğitimi için babası çeşitli hocalar görevlendirdi. Ancak zeki olduğu kadar hırçın bir çocuk olan Mehmed'in eğitilmesi kolay olmadı. Şehzade Mehmed'in medrese kökenli hocalarının yanı sıra bilgi edindiği Batılı şahsiyetler de bulunmaktaydı. Saruhan (Manisa) sarayında İtalyan hümanisti Anconalı Ciriaco ve saraydaki başka İtalyanlar onun Avrupa tarihi ile Antik Yunan filozoflarının hayatlarıyla ilgili kitaplar okumasına önayak olmuştu. Bu durum Şehzade Mehmed'e çok-kültürlülük kazandırmıştır.

Topkapı Sarayı arşivinde bulunan II. Mehmed'in şehzadelik yıllarına ait olan karalama defterinde Latin harfleri, Arap harfleri, Roma büstlerini andıran insan çizimleri ve Osmanlı figürleri bulunmaktadır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed'in Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca bilmesi bu dönemdeki münasebetlerine dayandırılmaktadır.

12 yaşında Osmanlı tahtına çıkan Fatih Sultan Mehmet, Edirne'ye gelir gelmez, babası ile anlaşma imzalayan Avrupalı Hıristiyan devletlerin, haçlı seferiyle karşılaştı. Papa, Hıristiyanlan yeni bir sefer için harekete geçirdi. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın fetih harekâtını durdurarak barışçı bir politika izlemesi nedeniyle, akıncılar akından kaldı, bu yüzden Anadolu ve Rumeli'de ele geçirilen bazı yerler, eski devletlere geri verildi. Çocuk yaşta bir şehzadenin padişah olması da yadırgandığından, her yandan ayaklanma ve baş kaldırmalar birden ortaya çıkıverdi.

Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Fatih Sultan Mehmed okumayı çok severdi. Farsça ve Arapça'ya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu. 1466 yılında Batlamyos Haritasını yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazdırırdı.

Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Sınırları Tuna'dan Kızılırmak'a kadar genişleyen Devletinin başşehri olarak İstanbul'u almak ve Hz. Peygamber'in övgüsüne mazhar olmak en büyük ideali idi Fatih Sultan Mehmed'in. İstanbul'u almak için Boğaz'a hâkim olmanın şart olduğunu bilen Sultân Mehmed, 1452'de Boğazkesen Hisârı dediği Rumelihisârını inşa ettirdi. Karşısında Yıldırım'ın inşa ettirdiği Anadoluhisârı yükseliyordu ve artık Osmanlının izni olmadan boğazı geçmek mümkün değildi.

Planı sezen İmparator zor durumdaydı. Bizans'lılar parlayan ateşlerine ve Hz. Meryem'e güveniyorlardı. Ancak 1453 Şubatında Edirne'den yola çıkan toplar 5 Nisanda İstanbul önlerine geldi. 6 Nisan'da muhasara başladı. 53 gün süren muhasara sırasında Fâtih'in ordusu, tarihe geçen kahramanlıklar yazdı.Muhasaranın 53. Günü Hz. Peygamber'in müjdelediği fetih 29 Mayıs 1453 günü gerçekleşti ve Osmanlı ordusu tekbir sesleriyle Topkapı ve Eğrikapı yönlerinden İstanbul'a girdi. Ayasofya'ya sığınan on binlerce insanın burnu bile kanamadı ve İslâm Hukukunun bu konudaki hükümleri aynen uygulandı ve herkese temel hak ve hürriyetleri tanındı.

İstanbulu fetheden Sultan Mehmed 1100 yıl hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırdı ve Fatih ünvanını aldı.Fethin hemen ardından Mehmed şehrin onarımına başladı.Fatih, Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ermeni Patrikhanesi ve Yahudi hahambaşı bulunmasına izin verdi. 6 Ocak 1454'te Yorgo Skolaris'i yeni Ortodoks patriği olarak atadı. Ayasofya camiye çevrildiğinden Patrikliğe resmî makam yeri olarak Havariyun Kilisesi verildi. Şehirdeki Yahudilerin hahambaşı olarak Moşe Kapsali atadı. 1461 yılında ise Bursa Psikoposu Hovakim İstanbul Ermeni Patriği olarak atandı.

Mehmed Theodosius Forumu'nun olduğu yerde ilk sarayının inşasını başlattı. Daha sonraki yıllarda ise Sarayburnu'nda Topkapı Sarayı'nı inşa ettirdi.Fatih 1481'de, Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Fatih Camii'ndeki türbesinde yatmaktadır. Seferi nereye düzenlediği tam olarak bilinmemektedir. Zira Fatih bu bilgiyi seferin güvenliği açısından çok gizli tutuyor ve kimseye söylememiştir.

FATİH SULTAN MEHMET’İN ÇOCUKLARI KİMDİR?

Fatih dizisi başladıktan sonra dizinin tutkunları Fatih Sultan Mehmet hakkında bilgiler aramaya başlayacaktır.Biz sizlere elimizden geldiği kadar bazı güzel tarihi bilgiler vermeye çalışacağız.Fatih Sultan Mehmet’in erkek ve kız çocuklarını sizlere yazmak istedik.Genellikle padişahların çok çocukları olur diye düşünebilirsiniz.Fakat Sultan Mehmet Han’ın 3 erkek çocuğu ve bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Fatih Sultah Mehmet’in erkek çocukları

II.Bayezid

Sultan Bayezid Osmanlı Devleti’nin sekizinci padişahıdır.Fatih Sultan Mehmet’ten sonra tahta geçen Bayezid, 511.000 km²’si Asya’da, 1.703.000 km²’si Avrupa’da olmak üzere toplam 2.214.000 km² olan imparatorluk toprakları, ölümünde yaklaşık 2.375.000 km²’ye çıkarmıştır.II.Bayezid günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer alan, o dönemde Edirne’ye bağlı bir kaza olan Dimetoka sarayı’nda dünyaya gelmiştir.22 Mayıs 1481 yılında çıktığı tahttan 24 Nisan 1512 yılında ayrılmıştır.64 yaşında vefat eden II.Bayezid’den sonra tahta Kanuni Sultan Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim geçmiştir.

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır.24 yaşında vefat ettiği yazmaktadır.

Cem Sultan

Babası’nın kanunnamesine göre tahta Bayezid çıktığında kendisinin öldüreleceğini bildiği için 4000 civarında askeri ile birlikte Bayezid’a karşı yola çıktı.İnegöl’e geldiğinde Bayezid’in Ayas Paşa kontrolündeki ordusunu yenince Bursa’da padişahlığı’nı ilan etti.Kendi adına hutbe ve para bastırıp fermanlar çıkardı.Bu saltanat 20 gün sürdü.II.Bayezid’ın ordusu Cem Sultan’ın ordusunu dağıtınca geri çekildi.Konya üzerinden Hicaz gitmiştir.Cem Sultan hacca giden ilk Osmanoğlu’dur.Hac’dan sonra artık tahttan vazgeçtiğini ve değişmek istediğini II.Bayezid’a iletir.Fakat bir süre sonra tekrar asker toplayarak Konya’yı kuşatır.Kaybedince tekrardan Mısır’a kaçmak ister fakat yollar kapatılmıştı.Daha sonra bir şekilde Rodos’a gitmiş ve yıllar sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos fethinde yakalanarak öldürülmüştür.

Tek kız çocuğu Gevherhan Sultan’dır.

FATİH SULTAN MEHMED’İN EŞLERİ

1- Gülbahar Hâtûn; II. Bâyezid ile Gevher Sultân'ın annesi. 2- Gülşah Hâtun; Karaman Oğullarından İbrahim Beğ'in kızıdır. 3- Sitti Mükrime Hâtun; Dülkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır. 4- Çiçek Hâtun; Türkmen Beyi kızıdır. 5- Helene Hâtun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır. 6- Anna Hâtûn; Trabzon İmparatorunun kızıdır; evlilikleri kısa sürmüştür. 7- Alexias Hâtun; Bizans Prenseslerindendir.

FATİH SULTAN MEHMED’İN BABASI II. MURAT

1403 yılında Amasya'da dünyaya geldi. Kendisine Koca Murat, Murat Gazi ve İkinci Murat denildi. Babası Çelebi Sultan Mehmet, annesi Dulkadiroğlu Süli beyin kızı Emine Hatundu. Babası Çelebi Mehmet Edirne'de ölünce Amasya'dan Bursa'ya gelerek 1421 tarihinde, on sekiz yaşında Osmanlı tahtına altıncı padişah olarak oturdu.

Meşhur alimlerden iyi bir eğitim aldı. Güzel yazı yazmaya merakı olan İkinci Murat, sülüs ve nesih yazan bir hattattı.İkinci Murat tahta çıkınca kardeşlerini öldürtmedi. Yedi kız kardeşi vardı. Halk İkinci Murat'ı çok sever, onun büyüklüğünü belirtmek için Koca Murat Gazi derdi.

Koca Murat iyi yetiştirilmiş kültürlü bir padişahtı aynı zamanda imarcı idi. Ergene suyu üzerine köprü yaptırmış ve burayı kasaba haline getirmiştir. Bursa ve Edirne'de camiiler, medreseler, mektepler, misafirhaneler, imarethaneler ve mevlevihaneler yaptırdı. Kaleleri almak surları yıkmak için tophane kurarak top dökmeyi düşündü.

Türk ticaretinin ve ekonomisinin gelişmesini ilk defa düşünen Koca Murat Gazidir. İktisadi gelişmenin memleket yapısındaki önemini takdir ettiğinden ona Sultanül Muktesidin ünvanı verilmiştir. Koca Murat Gazi zamanında yeniden para da bastırmıştır.Murat Gazi sağlığında oğlu Şehzade Mehmet'i Osmanlı tahtına oturttu. Onun en büyük bahtiyarlığı Fatih Sultan Mehmet gibi çok değerli bir evlada sahip olmasıdır.

Koca Murat, 30 yıllık saltanat sürmüş, 3 Şubat 1451 yılında vefat etmiştir.