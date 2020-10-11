Fakir Baykurt eserleri nelerdir? Fakir Baykurt kimdir, nereli?

Fakir Baykurt'un vefatının ardından tam 21 yıl geçti. Türk edebiyatına birden fazla eser bırakan Fakir Baykurt'un en önemli eserlerinden biride Yılanların Öcü'dür. İlk şiirini 1945 yılından yayımlayan Fakir Baykurt hayatı ve eserleri sizlerle...

FAKİR BAYKURT KİMDİR?

Fakir Baykurt, Elif ve Veli Baykurt çiftinin oğlu olarak 15 Haziran 1929'da Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de dünyaya geldi.

Baykurt, 1936'da Akçaköy İlkokulu'nda öğrenime başladı. 1938'de babasının vefatı üzerine dayısı Osman Erdoğuş'un yanına, Balıkesir'e taşınan Baykurt, o dönem İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla dayısı askere alındıktan sonra tekrar Akçaköy'e döndü.

Usta yazar, 1942'de ağır bir sıtma geçirdikten sonra 1943'te ilkokul eğitimini bitirdi. Şiir yazmaya bu dönem başlayan yazar, 1948'de Isparta Gönen Köy Enstitüsü'nden köy öğretmeni olarak mezun oldu.

Edebiyatla ilgilenmesi üzerine Köy Enstitüsü'ne kütüphane başkanı seçilen Baykurt, bu kütüphane vesilesiyle de kendini geliştirme fırsatı yakaladı.

FAKİR BAYKURT ESERLERİ NELERDİR?

Romanları

Yılanların Öcü (1954)

Irazcanın Dirliği (1961)

Onuncu Köy (1961)

Amerikan Sargısı (1967)

Tırpan (1970)

Köygöçüren (1973)

Keklik (1975)

Kara Ahmet Destanı (1977)

Yayla (1977)

Yüksek Fırınlar (1983)

Koca Ren (1986)

Yarım Ekmek (1997)

Kaplumbağalar (1980)

Öyküleri

Çilli (1955)

Efendilik Savaşı (1959)

Karın Ağrısı (1961)

Cüce Muhammet (1964)

Anadolu Garajı (1970)

On Binlerce Kağnı (1971)

Can Parası (1973)

İçerdeki Oğul (1974)

Sınırdaki Ölü (1975)

Gece Vardiyası (1982)

Barış Çöreği (1982)

Duirsbug Treni (1986)

Bizim İnce Kızlar (1992)

Dikenli Tel (1998)

Şiir

Bir Uzun Yol

Dostluga Akan Şiirler