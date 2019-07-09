Evladıma kıydı beni de mi öldürsün!

YELİZ COŞKUN

Balıkesir’de 6 Şubat 2018’de 4 yaşındaki Kuzey Efe, babası Hüseyin Ersezgin (26) tarafından otomobilde yaramazlık yaptığı iddiasıyla boğularak öldürüldü. Oğlunun cenazesine de katılan Ersezgin, 13 gün sonra polise giderek suçunu itiraf etti. Anne Melis Akpınar’ın olay sonrası boşandığı cani, 28 Şubat’ta müebbet hapse çarptırıldı. Taraflar bir üst mahkemeye başvurdu.

Kapıma dayandı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde 14 Haziran’da görülen duruşmada, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süre gerekçe gösterilerek adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmedildi. Hapisten çıkar çıkmaz eski eşinin kapısına dayandığı belirten Melis Akpınar, “Bu katil, gece yarılarında benim kapıma dayandı. İki yaşındaki kızımın hayatından da kendi hayatımdan da endişe ediyorum. Korktuğumuz için oğlumun kabrinin olduğu şehri terk etmek zorunda kaldım. Benim için en zoru da bu oldu” dedi.

Rapor: Boğuldu

Tahliye kararına sitem eden acılı anne Akpınar, “4 yaşındaki evladımın nefesini kesti. Önce ‘Boğdum’ dedi, suçunu itiraf etti. Sonra itiraz etti. Otopsi raporu, ölümün ağız ve burun tıkanması sonucu olduğunu söylüyor. Bu katil müebbet hapis cezası aldıktan 4 ay sonra nasıl olur da adli kontrol şartıyla serbest bırakılır?” diye konuştu.

Kuzey Efe’nin ağlama süresi araştırılıyor

Dosyayı İstanbul 2. İhtisas Kurulu’na gönderen mahkeme, Kuzey Efe'nin nefessiz kalması için ağız-burun kısmının ne kadar süreyle kapatılması gerektiği, ağlıyorsa bu sürenin ne kadar olacağı, ölümünün ne kadar zamanda gerçekleşeceği konusunda rapor istedi. Bir sonraki duruşma 6 Ocak 2020’de gerçekleşecek.

Yeniden tutuklanması için imza kampanyası

‘Change.org’ adlı internet sitesinde imza kampanyası başlatan Melis Akpınar, “Oğlum için adalet istiyorum. Duyarlı vatandaşlarımıza da sesleniyorum, lütfen bir imzayla melek oğlumun katilinin hak ettiği cezayı almasına yardımcı olun” diye konuştu.