Espri mi, espiri mi? TDK'ya göre espri nasıl yazılır?

TDK'ya göre espri nasıl yazıldığı yakından takip ediliyor. Nükte, ince söz gibi anlamlara gelen espri kelimesinin doğru yazımı Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor. Türkçe'ye, Fransızca'dan geçen espri sözcüğünün doğru yazımı sizlerle.

TDK'YA GÖRE ESPRİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru yazımını paylaştı.

İnce söz ve nükte gibi manalara gelen kelimenin yazımı "espri" şeklinde olmalıdır. Espiri olarak yazılan sözcük yanlıştır.

1. isim İnce söz:

"Espri, kıtlıkta bolluk arz eden bir cevherdir."

2. isim, edebiyat Nükte:

Romanın esprisi.