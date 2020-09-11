  • $7,457
  • 8,8361
  • 465.97
  • 1099.06
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Espri mi, espiri mi? TDK'ya göre espri nasıl yazılır?
11 Eylül 2020 Cuma 09:42 | Son Güncelleme:

Espri mi, espiri mi? TDK'ya göre espri nasıl yazılır?

Espri mi, espiri mi" TDK'ya göre espri nasıl yazılır"

TDK'ya göre espri kelimesinin nasıl yazıldığı merak konusu oldu. Kelimelerin doğru kullanımları Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde yayınlanıyor. Espri sözcüğü, dilimize Fransızca'dan geçmiştir.

TDK'ya göre espri nasıl yazıldığı yakından takip ediliyor. Nükte, ince söz gibi anlamlara gelen espri kelimesinin doğru yazımı Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor. Türkçe'ye, Fransızca'dan geçen espri sözcüğünün doğru yazımı sizlerle.

TDK'YA GÖRE ESPRİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru yazımını paylaştı.

İnce söz ve nükte gibi manalara gelen kelimenin yazımı "espri" şeklinde olmalıdır. Espiri olarak yazılan sözcük yanlıştır.

1. isim İnce söz:

"Espri, kıtlıkta bolluk arz eden bir cevherdir."

2. isim, edebiyat Nükte:

Romanın esprisi.

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait gö

Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Doğal Yaşam Parkı sakinleri buz kalıplarıyla serinliyor

Ateş düşüren ve kanseri önleyen mucize balkon bitkisi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.