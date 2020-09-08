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  3. Emsal ne demek? Emsal kelimesinin TDK anlamı nedir?
08 Eylül 2020 Salı 15:43 | Son Güncelleme:

Emsal ne demek? Emsal kelimesinin TDK anlamı nedir?

Emsal ne demek" Emsal kelimesinin TDK anlamı nedir"

Emsal kelimesinin ne demek olduğu birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kelimenin en doğru kullanımı, Türk Dil Kurumu'nda veriliyor. Emsal kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir.

Emsal kelimesinin Türkçe'de ne anlama geldiği sıkça araştırılan konulardan biridir. Emsal, genel olarak benzersiz ya da eşi benzeri olmayan anlamlarını taşımaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK), emsal sözcüğünün dilimizde dört farklı anlamı bulunmaktadır.

EMSAL NE DEMEK?

Emsal ne demek sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin anlamını resmi sitesinde paylaştı. Genel olarak benzersiz ve eşsiz anlamlarına gelmektedir.

TDK'YA GÖRE EMSAL KELİMESİNİN ANLAMI

1. isim Benzer, eş, denk:

"Tarihte o ana kadar emsali görülmedik bir ticari kepazelik devri açılmıştı."

2. isim Yaşıt.

3. isim Örnek.

4. isim, eskimiş, matematik (Katsayı)

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