El Chapo Guzman kimdir? El Chapo, Meksika'da oğlu için savaş çıkardı!

El Chapo lakabplı Joaquin Guzman’ın oğlunun kim olduğu merak ediliyor. Meksika'da polis, ABD'de hapiste olan uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio'yu Culiacan kentinde yakalayınca, kartel üyeleri kentte kargaşa çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır silahlı kartel üyelerinin kent merkezindeki birçok yolu ateşe verdikleri araçlarla kapattıkları görüldü.

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Meksika'da polis, ABD'de hapiste olan uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio'yu Culiacan kentinde yakalayınca, kartel üyeleri deyim yerindeyse kenti altüst etti. Ağır silahlı kartel mensuplarının kıskacında kalan polis Ovidio'yu serbest bırakıp geri çekilmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır silahlı kartel üyelerinin kent merkezindeki birçok yolu ateşe verdikleri araçlarla kapattıkları görüldü.

EL CHAPO KİMDİR?

25 Aralık 1954 tarihinde Meksika'nın Sinaloa kentinde dünyaya gelen El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, 2014 yılında devlet güçleri tarafından yakalandı ancak 14 Temmuz 2014'te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etti.

Amerikan yetkililer Guzman'ın yakalanması için gerekli bilgileri verene 5 milyon dolarlık ödül vadetmiştir. Kaçak olduğu süre içinde cinsel organını büyütme operasyonu geçirmiştir. Aralık 2015'te uyuşturucu ticaretini sabote ettikleri gerekçesiyle IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi tehdit etmiştir. 8 Ocak 2016 tarihinde yeniden yakalanmıştır.

Çevresinde birçok düşmanı bulunan El Chapo, 1993 yılında bir başka kartel olan Tijuana'ın hedefinde yer almıştır. El Chapo'nun ineceği havalimanına saldırı için giden tetikçiler, o esnada havalimanında bulunan ve El Chapo ile aynı marka ve renkte araç kullanan başpiskoposa saldırmıştır. Bu esnada Guzman, havalimanından rahatça çıkıp gitmiştir.

El Chapo'nun bir diğer şanslı olduğu konu ise yakınında tuttuğu isimlerin bağlılığını kolayca elde etmesi olmuştur. Guzman ile aynı bölgede uyuşturucu tacirliği yapan Juarez kartelinin patronu, bir inşaatın zeminine gömülü varilin içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Juarez'in adamları, bu ölümden dolayı tedirgin olmuş ve El Chapo'nun tarafına geçmiştir. Ancak olayın gerçek boyutu çok sonra anlaşılmış ve Juarez'in patronunun suikast değil, yanlış ameliyat sonucu öldüğü, bu nedenle de hastane yönetimi tarafından olayın örtbas edilmesi amacıyla cesedi varil içerisine koyarak gömdüğü anlaşılmıştır.