Egzama nedir, ne demek? Egzama neden olur?

Egzama neden oluştuğu vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Ciltte kızarıklık, kaşıntı, pullanma gibi belirtilen göstermektedir. Tıpta atopik dermatit ismiyle hitap edilen egzama, belirli bir maddeye karşı cildin vermiş olduğu tepkiden de kaynaklanmaktadır.

EGZAMA NEDİR?

Tıpta atopik dermatit ismiyle hitap edilen egzama, deride meydana gelen bir hastalıktır. Deride, kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu adlandırılır. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Her yaşta görülebilen bu hastalık, genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde ortaya çıkmaktadır.

EGZAMA NEDEN OLUR?

Hastalığın vücutta ortaya çıkmasında çeşitli sebepler bulunmaktadır. Cildin bir uyarana tepki vermesi sonucu meydana gelmektedir. Bu uyaran, iç veya dış kaynaklı olabilir. Deterjan, sabun, parfüm gibi kimyasal maddeler, lastik ayakkabı ve terlikler ve bazı metaller bireylerde egzama oluşumuna yol açabilir. Bitki ve hayvan türleri ile temas, güneşe maruz kalma ve ağızdan alınan bazı ilaçlar da duyarlılığı bulunan kişilerde egzama hastalığına sebep olabilir. Bu kişilerde hastalık, uyaranla temas sonrasında hemen ortaya çıkabileceği gibi uyaran maddeye belirli bir süre maruz kalınması sonrası da kendini gösterebilir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında oldukça yaygın olarak görülen ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen egzama hastalığı, genel olarak tüm hasta bireylerde aynı belirtileri gösterir.

Ciltte kuruluk

Kaşıntı

Kabarcık oluşumu

Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

Kızarıklık

İltihap

Saç derisinde kepeklenme

Deride çatlama