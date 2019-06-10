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10 Haziran 2019 Pazartesi 21:39 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:07

Edirne'de ele geçirildi! Kaçak bitcoin düzeneği

Edirne'de ele geçirildi! Kaçak bitcoin düzeneği

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak elektrikle üretilen Bitcoin düzeneği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Kavaklı köyünde A.Ö'nün evinde arama yaptı. Aramada, evin yanındaki trafodan kaçak çekilen kablolarla Bitcoin üretimi yapılan bilgisayara elektrik sağlandığı tespit edildi.

Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili A.Ö. hakkında işlem yapılırken düzeneği kuranın, ev sahibinin akrabası O.B. olduğu ve şahsın Bursa'nın Bandırma ilçesinde bulunduğu belirlendi. 

Bitcoin üretilen düzeneğe el konuldu. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

(AA)

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