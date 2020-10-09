Ecmain ne demek? Amin ecmain ne anlama geliyor?

Arapça kökeni bir sözcük olan ecmain kelimesi, dualardan ve güzel temennilerden sonra sıklıkla kullandığımız ifadelerden biridir. Çoğul bir anlam taşıyan ecmain kelimesi etimolojik olarak "cem" sözcüğünden türetilmiştir. Ecmain ne demek?

ECMAİN NE DEMEK?

Ecmain kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Cümleye çoğul bir anlam katan ecmain kelimesi etimolojik olarak " cem" sözcüğünde türetilmiş durumdadır. Arapçada cümlemizin, cümlemize anlamında kullanılan bir sözcüktür.

Ecmain kelimesinin anlamı hepimizin, cümlemizin demektir. Ecmain kelimesinin cümle içinde kullanımıyla alakalı olarak örnek verilmesi gerekirse;

Bir kişi " Hakkımızda hayırlısı olsun." Dediği taktirde bu durumda Amin ecmain denir. Verilen bu cevabın anlamı ise; Amin cümlemizin demektir.

Amin, ecmain denildiğinde; Allah duanı cümlemiz yani hepimiz için kabul etsin anlamı taşımaktadır. Bir başka ifadeyle birisi bir dua ettiği taktirde " Amin ecmain" denilir. Bu sözcükler ise " Allah duanı cümlemiz için yani hepimiz için kabul etsin anlamına gelmektedir. Ecmain kelimesi, yapılmış olan duanın kapsama alanını genişletmek amacıyla kullanılmaktadır.