Ebegümeci faydaları nelerdir? Ebegümeci nedir, neye iyi gelir?

Ebegümecinin faydaları, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun yaptığı açıklaması sonrası gündemde yer alan başlıklardan birisi oldu. İçerisinden bulunan C vitamini sayesinde vücudumuzu çeşitli hastalıklara karşı koruyan ebegümeci, antioksidan da içerir. Cilde yumuşaklık hissi veren Ebegümeci nedir, faydaları nelerdir? Ebegümeci neye iyi gelir?

EBEGÜMECİ NEDİR?

Büyük ebegümeci (Malva sylvestris), ebegümecigiller familyasından bir bitki türü.

Yayılan bir bitkidir. Kuzey Afrika'da bir yıllık, Akdeniz'de farklı olarak çok yıllık 1 m yüksekliğindedir. Büyük ebegümeci ilk çiçek başladığında görünüş olarak hoştur fakat; yaz mevsimi sonlarına doğru yapraklarını kaybetmeye başlar, rengi koyu yeşil renk alır ve sapları yırtık pırtık bir görünüm kazanır.

EBEGÜMECİ FAYDALARI NELERDİR?

Ebegümeci, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle tanınmaktadır. İçerdiği C vitamini vücudu çeşitli hastalıklara karşı koruma özelliğine sahiptir. Kanser gibi ciddi hastalıkların engellenmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Kış aylarında yaşanan grip salgınlarına karşı direnç sağlar. Metabolizmayı güçlendirerek, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.

Ebegümeci yüksek miktarda fosfor, kalsiyum ve D vitamini içermektedir. Bu maddeler, vücutta kemiklerin korunmasında etkilidir. Özellikle menopoz döneminde yaşanan kemik erimelerinin engellenmesi için fayda sağlar. Kasların güçlenmesi, vücudun iskelet sisteminin direnç kazanmasına yardımcıdır.

Ebegümeci antioksidan maddeleri içermektedir. Bu maddeler, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardım etmektedir. Düzenli olarak tüketilen ebegümeci vücutta detoks etkisi sağlamaktadır. Karaciğerin ve safra kesesinin temizlenmesinde önemli bir etki sunmaktadır.

EBEGÜMECİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Çeyrek litre kaynamış iyi suya 2-4 çay kaşığı kurutulmuş ebegümeci atıp 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra içebilirsiniz.