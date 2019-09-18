E nabız e devlet giriş ekranı: E nabız nedir, e nabız tahlil sonuçları sorgulama

E nabız e devlet giriş ekranı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kuruluşlarının bakanlık sistemine girdiği sağlık verileri E-Nabız sisteminde toplanıyor. Labaratuvar tahlil sonuçlarını kolay bir şekilde dijital ortamdan öğrenmek isteyen vatandaşlar e nabızı araştırıyor. E nabız sistemine nasıl giriş yapılır? diye merak edenler için e nabız e devlet giriş ekranı haberimizde..

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPARIM?

E-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresini kullanarak veya E-İmza kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz. Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “Kullanım Şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazısının yanında bulunan kutucuğu tıklamanız gerekmektedir.

-Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Burada yaşadığınız ülke, il, boy ve kan grubu alanlarını doldurmanız gerekmektedir.

-Bu bölümde ilgili alanları doldurduktan sonra “Paylaşım Seçenekleri” alanında kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz.

-Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileri alanıdır. Burada sisteme cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz şifre bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

-Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-NABIZ LABORATUVAR, TAHLİL SONUÇLARI SORGULAMA

Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm sağlık kuruluşlarında yaptırdığınız laboratuvar testlerinizin ve tahlillerinizin sonuçlarını tüm detaylarıyla birlikte E-Nabız sisteminde görebilirsiniz. E-Nabız tahlil sonuçları sorgulama için sisteme giriş yaptıktan sonra sol kısımda bulunan kırmızı şeritli menüden "Tahlillerim" seçeneğine tıklayarak, dilediğiniz tahlil sonucunu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bu seçeneğin bir altında bulunan "Görüntülerim" seçeneği ile de tüm röntgen, MR vb. testlerinizin sonuçlarına da ulaşabilirsiniz.