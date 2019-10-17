E devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım KYK burs başvurusunun yapılışı

KYK burs başvurusu 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ve devlet bursu başvuruları 21 Ekim’e kadar devam edecek. Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Biricin adım olarak haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden KYK’nın sitesine gitmelisiniz. Burada burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranına tıklamalısınız. Detaylar haberimizde sizlerle.

KYK BURS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları başladı. Başvuru işlemleri 21 Ekim’e kadar yapılabilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Biricin adım olarak haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden KYK’nın sitesine gitmelisiniz. Burada burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranına tıklamalısınız.

Daha sonra yönlendirilen e-devlet giriş ekranı içerisinde burs ve kredi başvuru ekranına tıklamalısınız.

Başvurunuzu yapmadan önce çıkan açıklamaları okumanız gerekiyor.

Başvuru yapan ve özel duruma sahip öğrencilerin özel durumuna ait belge asıllarının (Şehit kardeşi/Şehit çocuğu olduğuna dair belge, Gazi/Gazi çocuğu olduğuna dair belge) 31 EKİM 2019 tarihine kadar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne gelmiş olması gerekmektedir.

Yer alan şartları kabul ettikten sonra “devam et” butonuna tıklamalısınız.