Dünya kahve gününe özel Mocha tarifi | Mocha nasıl yapılır?

Dünya kahve gününe özel Mocha tarifi vatandaşların ilgisini çekiyor. Şekerli kahve türlerin biri olan Mocha köpüklü olmasıyla da biliniyor. Çikolata ve kahvenin mükemmel uyumuyla hazırlanan Mocha tarifi...

MOCHA MALZEMELERİ NELERDİR?

5 gr çikolata yada kahvaltılık çikolata kreması yada 1 tatlı kaşığı tek içimlik sıcak çikolata 1 çay bardağı sıcak su 1 tatlı kaşığı granür kahve 1 çay bardağı sıcak süt kakao

MOCHA NASIL YAPILIR?

Öncelikle double espresso kahve yapımına geçilir. Taze öğütülmüş kahve (14-18 gr önerilir) tamper ile düzleştirildikten sonra espresso makinesine yerleştirilir. Hazır hale gelen espresso’nun içine çikolata tozu (300 ml’lik bardağa 24 gr önerilir) eklenir ve karıştırılır. Ardından buhar yöntemiyle süt ısıtılarak krema haline getirilir. Süt kreması çikolatalı espressonun üstüne eklenir ve lezzetli Mocha içime hazırdır.

Aynı işlem sırasıyla espresso makinesi haricinde Moka Pot, Minipresso gibi küçük ve kullanışlı ekipmanlarla da evde Mocha yapabilirsiniz. Hazırladığınız espresso’ya çikolata aroması ekledikten sonra manuel süt köpürtücünüzle elde ettiğiniz süt kremasını üzerine dökerek enfes Mocha’lar hazırlayabilirsiniz.

MOCHA NEDİR?

Espresso’nun süt ve çikolata ile buluşmuş hali Mocha ya da Caffè mocha olarak adlandırılır. Yapımında çikolatanın şurup, toz ya da sos hali kullanılır. Damak tadına göre beyaz çikolatalı ve bitter çikolatalı versiyonları da mevcuttur.