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  3. Dini bayramlar 2020 ne zaman? Önemli dini günler ne zaman? İşte Diyanet takvimi 2020

Dini bayramlar 2020 ne zaman? Önemli dini günler ne zaman? İşte Diyanet takvimi 2020

Dini bayramlar 2020 ne zaman" Önemli dini günler ne zaman" İşte Diyanet takvimi 2020

Dini bayramlar 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yılın ilk önemli dini günleri olan Üç aylar başladı. Ramazan ayının habercisi olan Recep ayı dün başladı. Regaib kandili ise yarın (27 Şubat Perşembe günü) idrak edilecek. Dinen önemli günlerin başlaması ile dini bayram tarihleri ile diğer dini önemli günler de araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet takvimi 2020 haberimizde...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 Dini Günler Takvimi yoğun ilgi görüyor.Üç ayların başlaması ile Müslüman vatandaşlar, dini özel gün ve bayram tarihleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Diyanet takvimine göre, Ramazan ayının habercisi olan Recep ayı dün başladı. Regaib kandili ise yarın (27 Şubat Perşembe günü) idrak edilecek. İşte dini bayramlar ve önemli dini günler tarihleri...

DİNİ BAYRAMLAR 2020 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, dini bayramlarımız olarak sıralanıyor. Bu sene bahar ve yaz aylarına denk gelen bayram tarihleri şu şekilde

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Bayram arefesi 23 Mayıs 2020

Bayramın birinci günü 24 Mayıs 2020

Bayramın ikinci günü 25 Mayıs 2020

Bayramın üçüncü günü 26 Mayıs 2020


KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Bayram arefesi 30 Temmuz 2020

Bayramın birinci günü 31 Temmuz 2020

Bayramın ikinci günü 1 Ağustos 2020

Bayramın üçüncü günü 2 Ağustos 2020

Bayramın dördüncü günü 3 Ağustos 2020

ÖNEMLİ DİNİ GÜNLER NE ZAMAN?

Regaib Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Kadir Gecesi 23 Mayıs 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020


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