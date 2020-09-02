Çölyak hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Çölyak hastaları ne yer?
Bağışıklık sistemini ciddi oranda etkileyen Çölyak hastalığı uzmanlar tarafından verilen diyet listeleri sayesinde kontrol altına alınıyor. Kusma, iştahsızlık gibi belirtiler gösteren Çölyak hastalığı, ekmek, makarna ve pasta gibi ürünleri tüketmezler.
Çölyak hasatlığı sindirim sistemini etkileyen hasatlıklardan biridir. Çölyak hastalığında, glüten içeren (makarna, pasta, börek vb.) gibi ürünler kullanılmamaktadır. Kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıkta önemli olan semptomları azaltmaktır. Çölyak hastalığının tedavisi, hekimlerin uyguladığı diyet listesine göre şekillenmektedir.
ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?
Çölyak hastalığı (ya da Gluten Enteropatisi), bağırsaklardaki sindirimi sağlayan yapıların bozulması sonucu yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyerek, ince bağırsakta hasar oluşturan bir sindirim sistemi problemidir.
ÇÖLYAK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Uzmanlar tarafından çölyak hastalığının belirtileri şu şekilde sıralanmıştır.
Yetişkinlerde görülen belirtiler şunlardır:
Karın Bölgesinde öne doğru şişkinlik
Yaşa göre kilo azlığı
Kas zayıflığı
Kansızlık
Dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması
İshal
Kusma
Bezginlik
Nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları
Büyüme geriliği
Ağız içinde oluşan aftlar
İştahsızlık, gaz şikayetleri
Eklem ve kemik ağrıları
Sinirlilik
ÇÖLYAK HASTALARI NE YER?
Gluten içeren besinler çölyak hastaları için sakıncalıdır. Çölyak hastaları, buğday, arpa, çavdar, yulaflı gıdalar tüketmedikleri gibi ayrıca marketlerde satılan hazır gıdaların içeriklerine dikkat etmelidirler. Mutlaka gluten içermeyen gıdalar tüketmeliler.
Çölyak hastaları için güvenli yiyecekler şu şekilde sıralanmıştır;
Tüm sebzeler,
Tüm meyveler,
Tüm bakliyatlar,
Tüm katkısız katı ve sıvı yağlar,
Yumurta, bal, reçel, basit toz şeker, zeytin,
Et, balık, tavuk, (Bu ürünler katkılı olmadıkları gibi daha önce unla kızartılmış bir yağda kızartılıp işleme tabi tutulmamalıdır.)
Una batırılmamış konserve çeşitleri,
Mısır, pirinç, patatesin hem kendileri hem de unları besin hazırlamada kullanılabilir. Ayrıca kestane unu, nohut unu, soya unu, üzüm çekirdeği unu da kullanılabilir.
Evde çekilmiş güvenli baharatlar.