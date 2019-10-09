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  3. Ceylanpınar son dakika haberleri: Şanlıurfa Ceylanpınar nerede, son durum nedir?

Ceylanpınar son dakika haberleri: Şanlıurfa Ceylanpınar nerede, son durum nedir?

Ceylanpınar son dakika haberleri: Şanlıurfa Ceylanpınar nerede, son durum nedir"

Ceylanpınar son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ceylanpınar nerede, son durum nedir? 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından vatandaşlar son dakika haberlerini yakından takip ediyorlar. Son dakika açıklamasında ilçede eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu. Haberimiz içerisinden son dakika haberlerini takip edebilirsiniz.

Ceylanpınar son dakika haberleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Ceylanpınar nerede? 17.39’da Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından sınır hattındaki Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

CEYLANPINAR SON DAKİKA HABERLERİ

17.39’da Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

OKULLAR TATİL OLDU

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından sınır hattındaki Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

CEYLANPINAR NEREDE?

Ceylanpınar, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Şanlıurfa ilinin yaklaşık 81 bin nüfuslu bir ilçesidir. Ceylanpınar ilçesi, Şanlıurfa'nın ilçelerinden kuzeyde Viranşehir, batıda Eyyübiye, Harran ve Akçakale ilçeleriyle birlikte doğuda da Mardin'in Kızıltepe ilçesiyle komşudur ve Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerindendir. İl merkezinden uzaklığıysa ~ 140 km'dir.

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