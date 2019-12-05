Cem Garipoğlu öldü mü, nasıl öldü? Cem Garipoğlu Münevver Karabulut kimdir?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut'un3 Mart 2009'da başının kesilerek öldürülmesi Türkiye'yi sarsmıştı.

Münevver'i öldüren Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra -17 Eylül 2009'da İstanbul'da teslim oldu.

11 Şubat 2010'da ilk kez hakim karşısına çıkan Cem Garipoğlu cinayeti şöyle anlattı:

"Telaşla cesetten kurtulmaya çalıştım. Evdeki bir bavulu aldım. Münevver'i cesedini bavula sığdırmaya çalıştım. Sığmayınca evden koşarak nalbura gittim. Testere aldım. Tekrar eve gelip önce başını kestim, sonra gitar kutusuna koydum. Cesedi de bavula yerleştirdim. Daha sonra korsan taksiyle evden ayrıldım. Evden ayrılmadan da önce kirli çamaşır sepetinde bulunan çamaşırlarla yerdeki kanları temizledim. Arabaya bindim ve Etiler'e geldim. Bagajdan bavul ve gitar kutusunu indirdim ve çöp konteynerine attım. Bilinçsizce ne yaptığımı bilmeden alışveriş merkezine geldiğimi anladım. Sonra Bahçeşehir'deki evimize gittim."

Mahkeme, 18 Kasım 2011'de Garipoğlu'na “çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan, en üst sınır olan 24 yıl hapis cezası verdi.

Ve 10 Ekim 2014'te Silivri’deki 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Cem Garipoğlu'nun intihar ettiği haberi geldi.

Ölümle ilgili detaylar ise bir süre sonra ortaya çıktı:

- Ceset, infaz koruma memurları tarafından sabah 08'de bulundu.

- Garipoğlu, 3'lü koğuşta tek başına kalıyordu.

- Kamera görüntülerine göre, koğuşa kimse girmedi.

- Koğuş en son gece 02'de kontrol edilmişti.

- Garipoğlu kendi koğuşundan, aynı yerdeki diğer boş koğuşa geçti; başına poşet geçirdi ve çamaşır ipiyle kendisini boğdu.

- Cem Garipoğlu'nun cenazesi 13.50 sıralarında cezaevinden çıkarıldı.

SON GELİŞME

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan bir miktar parayı tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddia edilen 6'sı polis memuru 8 sanık hakkında verilen altışar bin lira para cezasını yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesince 18 Ocak'ta karara bağlanan dava dosyasına ilişkin Münevver Karabulut'un ailesiyle sanıkların avukatlarınca yapılan istinaf başvurularını dosya üzerinden karara bağladı.

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hükümde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle tarafların yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Ceza Dairesinin kararıyla sanıklar hakkında verilen altışar bin liralık para cezaları onandı.

Davanın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'un öldürülmesinin ardından sanık polis memurlarının Cem Garipoğlu'nun ailesiyle kaldığı villada arama yaptıkları anlatılmıştı.

İddianamede, polis memuru sanıkların bu aramalar sırasında miktarı net olarak tespit edilemeyen, ancak yüklü miktarda olduğu belirtilen yabancı parayı tutanağa geçirmedikleri öne sürülmüştü.

Arama yapılan villanın güvenlik kameralarının olay tarihinde kayıt yaptığı, ancak bunların 7 Mart 2009'da silindiği, görüntülerin CD ya da DVD'ye aktarılmaya çalışıldığı, bir kısmının da geri dönüşüm kutusuna atıldığı ifade edilen iddianamede, polis memurlarının villaya ait kamera kayıtlarını yeterince incelemedikleri, kameraların çalışmadığı yönünde tutanak düzenlendiği, güzergahtaki kameralarda da görüntü olmadığına dair ikinci bir tutanak tutulduğu kaydedilmişti.

Villaların yöneticiliğini yapan Ufuk Yemişçi ile site görevlileri Yusuf Palta ve Refik İmamoğlu'nun da görüntüleri silerek yok ettikleri belirtilen iddianamede, polis memuru sanıkların "görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 ile üçer yıl arasında, diğer 3 sanığın da 6 ay ile beşer yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İstanbul Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Ocak'ta verdiği kararında, sanık polis memurları G.K, İ.K, T.K, M.D, A.B.D. ve S.A'nın "görevi kötüye kullanma", görüntüleri sildikleri öne sürülen site görevlisi sanıklar Ufuk Yemişçi ve Yusuf Palta'ya da "suç delillerini gizleme" suçundan altışar bin lira para cezası vermişti.

Mahkeme, site görevlisi sanık Refik İmamoğlu'nun ise beraatine hükmetmiş, yerel mahkemenin bu kararına sanıklar itiraz etmişti.