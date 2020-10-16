Celsus Kütüphanesi nerede, hangi şehirde? Celsus Kütüphanesi'ne nasıl gidilir?

Celsus Kütüphanesi İyonyalılar döneminden kalma iki katlı bir kütüphane olarak bilinir. Dünya mirası listesinde bulunan Celsus Kütüphanesi içi büyük kemerlerle çevrili, dikdörtgen bir oluşumdur. Bir zamanlar bünyesinde 14.000 kadar kitap veya parşömen bulunduğu aktarılmaktadır.

CELSUS KÜTÜPHANESİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Celsus Kütüphanesi, İzmir, Selçuk'a bağlı Efes'te bulunan bir kütüphane kalıntısı. İlk çağ uygarlıklarından olan İyonya döneminde inşa edilen kütüphane iki katlıdır. Zamanında 14.000 kadar kitaba ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir.

CELSUS KÜTÜPHANESİ'NE NASIL GİDİLİR?

İzmir Terminalden saat başı hareket eden Selçuk minibüsleri ile Selçuk’a ulaşıp Selçuk terminalinden Efes’e giden minibüsler ile Efes Antik kentine ulaşalır.

30 TL giriş ücreti alınan kütüphanede müze kartı olanlar ücretsiz giriş yapabilir.

CELSUS KÜTÜPHANESİ TARİHİ

Roma dönemi yapılarının en güzellerinden birisi olan yapı hem kütüphane, hem de mezar anıtı görevini üstlenmiştir. 106 yılında Efes valisi olan Celsius ölünce, oğlu kütüphaneyi babasının adına mezar anıtı olarak yaptırmıştır. Celsius'un lahdi kütüphanenin batı duvarı altındadır. Cephesi 1970-1980 yılları arasında restore edilmiştir. Kütüphanede kitap ruloları, duvarlardaki nişlerde saklanıyordu.

M.S.135 yıllarında asya konsülü julius aguila tarafından romalı mimar vitruoya'ya yaptırılmıştır. 60.5 x 16.72 m. ebatlarında dıştan iki katlı, içten 15 m. tek bir salondan oluşur, arka duvardaki bir kapıdan Celsus'un mezarına geçilir.

Celsus'un burada bulunan heykeli bugün İstanbul arkeoloji müzesinde bulunmaktadır. Roma mimari özelliklerini tümüyle yansıtan yapının ön cephesinin dekorasyonu, devrinin en güzel örnekleri arasında yer alır. Ön cephe kolonları arasında yer alan dört kadın heykeli 'akıl', 'kader', 'ilim' ve 'erdem' öğelerini sembolize eder , bu heykellerin orjinalleri bugün viyana müzesinde bulunmaktadır. Parşomen kitap ruloları kitaplıkta nemden etkilenmemesi için iki taraflı tuğladan örülmüş kapalı raflarda korunurdu. Bu kitaplık kendi döneminde dünyanın sayılı bilim adamını ve düşünürünü yetiştirmiştir.