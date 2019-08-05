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Burç tarihleri değişti mi? 2019 yeni burç tarihleri nedir?

Burç tarihleri değişti mi" 2019 yeni burç tarihleri nedir"

Burç tarihleri değişti mi? arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Burçlar ile ilgili ortaya atılan iddia astroloji meraklılarını heyecanlandırdı. NASA burçların tarihinin değiştiğini ve 13. yeni burcun Yılan burcu olduğunu açıkladı. Dünya'nın yörüngesel salınımının değişimini söyleyen NASA yeni burç tarihlerini ve burçların yeni sıralamasını da paylaştı. Burç tarihleri değişti mi, 2019 yeni burç tarihleri nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Burç tarihleri değişti mi? sorusu astroloji meraklıları tarafındna yoğun olarak araştırılıyor. NASA'nın burçların tarihlerinin değiştiğini ve 13.yeni bir burcun ortaya çıktığını açıkladığı iddiası kafaları karıştırdı. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu sebeple de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan gelişme sonrasında Burç tarihleri değişti mi, 2019 yeni burç tarihleri nedir? diye merak edildi. İşte yantıı..

BURÇ TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Burçlar ile ilgili ortaya atılan iddia astroloji ile yakından ilgilenenleri meraklandırdı. İddiaya göre dünyanın yörüngesel salınımı değiştiği bu nedenle yıldızların dünyaya göre pozisyonu değişmiş olduğu ve burçların tarihleri de değiştiği söylenmiş. Ancak NASA'da böyle bir açıklama yapılmadığı ortaya çıktı. Yani burçların tarihlerinin değişmesi söz konusu değil.

2019 YENİ BURÇ TARİHLERİ NEDİR?

Ortaya atılan iddiaya göre burçların yeni sıralaması şu şekilde:

KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım

AKREP : 23 Kasım-29 Kasım

YAY : 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat

KOVA : 16 Şubat-11 Mart

BALIK : 11 Mart-18 Nisan

YILAN : 29 Kasım-17 Aralık

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