Bugünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre bugünkü mü, bu günkü mü?

Bugünkü sözcüğünün en doğru yazımı Türk Dil Kurumu'nun çevri içi sözlük sayfasında yer alıyor. Yazım yanlışları sosyal hayatımızda can sıkıcı hale gelebiliyor. Bu yüzden bugünkü sözcüğünü düzgün bir şekilde yazmak isteyen kişiler bulunuyor.

TDK'YA GÖRE BUGÜNKÜ MÜ, BU GÜNKÜ MÜ?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru yazışılışını resmi sitesi üzerinden paylaştı. Bugünkü kelimesi sıfat olarak kullanılır. Bugüne özgü, bugün olan, bugün yapılan anlamındadır.

Bu kelimenin doğru kullanımı bugünkü şeklinde olmalıdır. Yani sözcük birleşik olarak yazılmalıdır.

Cümle içinde kullanımı:

"O zaman bugünkü hâlinizi rüyada görmemek için uykudan korkmaya başlarsınız."