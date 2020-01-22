Bu sömestr çocuklar eğlenerek öğrenecek

DALİ’NİN İZİNDEN GİDECEKLER

Çocukları yıllardır sanatın yaratıcı dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, sömestr tatili için de dopdolu bir program hazırladı. İşte etkinlik programının detayları: Rengarenk kupalar (6-12 yaş): Bu atölyede çocuklar önce Salvador Dali’yi tanıyor daha sonra sanatçının resimlerini inceleyerek Dali’nin sürreal kaleminden aldıkları ilhamla kendi porselen kupalarını tasarlıyorlar. 25 Ocak, Cumartesi 14.15 – 15.30’da düzenlenecek etkinliği bilet fiyatı: 20 TL.

‘YILDIZLI GECE’Yİ YAŞAYACAKLAR

Yıldız sanatları (6-12 yaş): Atölyede çocuklarla bir kağıdın içindeki güzelliği görebilmek için sanat, ortaya çıkarabilmek için matematiksel tasarım ve bu işi kurallara bağlamak için de bilimsel düşünceyi kullanıyoruz.Çocuk, Vincent Van Gogh’un en ünlü eseri “Yıldızlı Gece“ tablosundaki yıldızlarla buluşacak. 1 Şubat’taki etkinliğin fiyatı 20 TL.

YARATICILIK KALEMDEN OYUNCAK YAPMAKTIR

Yaratıcılık çocuk oyuncağı (6-10 yaş): Resimlerini boyamak için kullandıkları kalemlerle bu kez maket oyuncak üreten çocuklar, tasarımlarını ikonik sanat desenleriyle bezerken bir yandan da dünyaca ünlü ressamları ve onların ünlü tablolarını inceliyorlar. Çocuklar, atölyeden kendi yaptıkları sanatsal oyuncak maketler ile ayrılıyorlar.

1 Şubat’ta düzenlenecek etkinliğin bilet fiyatı 20 TL.

HAYAL GÜCÜ VE EĞLENCE ZAMANI

Ailece mozaik (4-12 yaş): Bu haftas onu bir değişiklik yapın ve ailece eğlenceli bir atölyeye katılın. Akbank Sanat’ta düzenlenen “Ailece Mozaik Atölyesi”nde, “Millefiori” tekniğiyle birbirinden renkli ve yaratıcı mozaikler hazırlayabilir, çocuğunuz ile birlikte hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Bolca yoğurma, hayal gücü, eğlence ve yaratıcılık! Bakalım çocuklarla büyüklerin hayal birlikteliğinden ortaya ne çıkacak? 25 Ocak, Cumartesi 11.00 – 12.30. Bilet Fiyatı: 30 TL (1 çocuk + 1 yetişkin).

SİNEMADA ÇOCUK ŞENLİĞİNE KOŞUN

Çocukların tatili en verimli geçirebilecekleri yerlerden biri de hiç şüphesiz ki hayal dünyalarını genişletip, yaratıcılıklarını artırarak eleştirisel düşünme becerilerini geliştirebileceği sinema salonları... Üstelik sömestr tatili vesilesiyle gösterime giren birçok çocuk filmi de bulunuyor. Tüm çocukların Cinemaximum’larda keyifle izleyebilecekleri filmler arasında Gamonya Hayaller Ülkesi, Dolittle, Kuzular Firarda: Uzay Parkı, Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları, Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri ve Kutup Köpekleri yer alıyor.

EĞLENCENİNBAŞKENTİ İSFANBUL TEMA PARK

Türkiye’nin ilk tema parkı İsfanbul Tema Park, 2019–2020 öğretim yılı sömestr tatiline özel, öğrenci kimliği ve karnesini gösteren 4 – 18 yaş arası öğrenci ve velisine gişeden yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. Kampanya, Jungle Park, Safari ve Zindan’dan oluşan ‘Jungle İstanbul 3’lü Macera’ bilet alımlarında da geçerli olacak.

İSTANBUL’DA ARA TATİLİN VAZGEÇİLMEZ ADRESLERİ

KidZania İstanbul, tüm çocukları eğlenirken öğrenebilecekleri, 65 aktivite alanında kendi becerilerine ve ilgi alanlarına göre 100’den fazla rolü deneyimleyebilecekleri eğlence dolu Çocuklar Ülkesi’ne davet ediyor. KidZania, yeni açılan 0-4 yaş aktivite alanıyla minik misafirlere de hizmet veriyor. Öte yandan çocuklar, Akbatı’da gerçekleşecek iki ayrı tasarım atölyesiyle yaratıcılıklarını geliştirecekler. Akbatı’da; ilk olarak 17 - 26 Ocak tarihleri arasında LEGO® ile Genç Mucitler Atölyeleri kullandıkları makineleri inşa edecek. K’NEX® ile Hayvanlar Dünyası Atölyesi’nde ise çocuklar hayvanlar âlemini keşfedecek. 27 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte 4-5 yaş grubu denizatı, kelebek, ördek modelleri tasarlayacak.

‘UÇAN YUMURCAKLAR’ TÜRKİYE’DE

Yer çekimine meydan okuyan birbirinden yetenekli ‘Uçan Yumurcaklar’ ekibi altı gösteriyle sömestr tatilinde Türkiye’ye geliyor. Gösteri; yüksek tempoda akrobasi, jimnastik, dans ve komedi şovunu içinde barındırıyor. Ancak gösterinin asıl merkezi; birbirinden genç yeteneklerin içinde barındırdığı yaşam sevinci ve bunu sanatla birleştirmeleri. Yumurcaklar ekibi, 7 ila 21 yaşları arasındaki 55 çocuk ve gençten oluşuyor. 400 kişi arasından seçilen birbirinden yetenekli 30 çocuğun sergilediği bu muhteşem gösteriyi 25 Ocak-30 Ocak tarihlerinde TİM Show Center’da izleyebilirsiniz. Biletler, Biletix ve TİM Show Center gişesinde…