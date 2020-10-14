Bohem tarzı ne demek? Bohem TDK anlamı nedir?

Bohem kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür. 19. yy sonlarında ortaya çıkan ve günümüzde de etkisi sürdürmektedir. Canlı renkler ve salaş giyim bohem tarzın ana noktalarındandır. Türk Dil Kurumu, bohem kelimesinin anlamına yönelik detayları resmi hesabından paylaşıyor.

BOHEM NE DEMEK?

Asıl anlamı çingene olduğu bilinen ancak zaman içinde terimleşerek ve dönüşüme uğrayarak bir hayat tarzı olarak tanımlanmaya başlayan bir dilsel kullanım şeklinde ifade edilmektedir. Bilinen şekliyle 19. yy sonlarına doğru kullanımına başlanmış ve 20. yy boyunca da kendini göstermeye devam etmiş olan bu terimin temsil ettiği kavram gerçekte sanat tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Salt bohemliği konu alarak yazılan ilk eser Henry Murger tarafından kaleme alınmış olan ”La Boheme” adlı romandır.

BOHEM TARZ NEDİR?

Keten, kadife, şifon, ipek, kürk, süet, deri, denim, pamuk gibi doğal kumaşların kullanımı.

Çok katmanlı dokular.

Rahat ve özellikle geleneksel platform ya da dolgu topuklar üzerinde, çok yüksek dolmadan topuklu yapılan ayakkabılar.

İkinci bilezik, güneş gözlüğü, kolye, kemer, küpe, inci mücevherleri ya, bantları, saç bantları vb. aksesuarlar lüks veya fazla takılar içerebilir.

Doğal sesleri ve renkleri vardır. Bu, neon tonları olmaması anlamına gelmektedir.

Çiçek desenleri, etnik ilham baskılar, eklektik ipuçları ve yenilikçi tarzı aksan varlığı.

Yüksek belli tasarımlar, saçaklar, büyük aksesuarlar, dantel, maksi etekler, çeşitli dokulu parçaları, örme ayrıntıları, giysileri vardır.

Renkli giysiler dört tonu birlikte içermemelidir. Bunlar siyah, gri, bej, ya da anahtar seçenekleri ile tercih edilebilir, Kahverengi, altın, mor, kırmızı veya bordo tonları ile birlikte kullanabilirsiniz. Giysiler çekici ve bazı dikkat çekici malzeme veya dokular ile yapılır.