Bir arada nasıl yazılır? TDK Bir arada ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Bir arada kelime günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan kelimeler arasında yer alıyor. Türkçe’de kelimeleri doğru kullanmak ve ifade etmek isteyenler bir arada kelimesinin yazılışına bakıyor. Resmi yazışmalarda bir arada ve bunun gibi sözlüklerin yazımına dikkat etmemiz gerekiyor.

BİR ARADA NASIL YAZILIR?

Bu durumda kelimelerin doğru yazım biçimleri hakkında bir araştırma yapmak Türkçe konuşan tüm bireylerin sorumluluğu altındadır. Özellikle doğru yazım konusunda sıklıkla başvurulan kaynakların başında Türk Dil Kurumu gelmektedir.

BİR ARADA TDK'YA GÖRE BİTİŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Günlük hayatta özellikle konuşma dilinde sık sık kullanılan fakat yazıya geçerken yazımında hata yapılan kelimelerin güncel yazımlarını Türk Dil Kurumu, resmi intermet sitesinden paylaşıyor. Yazım konusunda hassasiyeti olanların zaman zaman takip ettiği TDK'nın resmi sitesine göre "bir arada" kelimesi ayrı yazılır.