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  3. Bingöl'de deprem mi oldu? Son dakika Bingöl depremi kaç şiddetinde?
16 Haziran 2020 Salı 16:17 | Son Güncelleme:

Bingöl'de deprem mi oldu? Son dakika Bingöl depremi kaç şiddetinde?

Bingöl'de deprem mi oldu" Son dakika Bingöl depremi kaç şiddetinde"

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde 5.8 şiddeti ile sarsılan Bingöl'de bugün bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar Bingöl depremi kaç şiddetinde? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde 5.8 şiddeti ile sarsılan Bingöl'de bugün bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar Bingöl depremi kaç şiddetinde? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA BİNGÖL DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

Büyüklük 4.3 (Mw)

Yer Bingöl - Yedisu

Tarih 16/06/2020 - 15:57:40 (TS)

Enlem 39.3508 (K)

Boylam 40.6721 (D)

Derinlik 7.02 (KM)

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