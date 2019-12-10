Bıldırcın Dolması nasıl yapılır? MasterChef Bıldırcın Dolması tarifi! Bıldırcın Dolması malzemeleri neler?
Bıldırcın Dolması nasıl yapılır? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Bıldırcın Dolması tarifi ve yapılışı yeni lezzetler denemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye yarışma programının 10 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde pişirilen lezzetlerden birisi de Osmanlı döneminden kalma bir tarif olan Bıldırcın Dolması oldu. Yarışmayı izleyenler bu lezzetli tarifi pişirip yemek istiyor. Peki, Bıldırcın Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte yapılışı
Bıldırcın Dolması tarifi ve yapılışı bu lezzetli tarifi denemek isteyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Bıldırcın Dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Türkiye yarışma programının 10 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde pişirilen lezzetlerden birisi de Bıldırcın Dolması oldu. Yarışmayı izleyen kişiler de yarışmada yapılan bu yemeği evde kendisi denemek istiyor. Osmanlı mutfağına ait olan bu lezzetli tarifi yapmak isteyen bireyler haberimiz içerisinden yapılışna ulaşabilir. İşte Bıldırcın Dolması tarifi ve yapılışı
BILDIRCIN DOLMASI TARİFİ
Bıldırcın Dolması Malzemeleri
-5 adet temizlenmiş bıldırcın
Marine etmek için :
-100 ml Altın Hasat Riviera Zeytinyağı
-tuz, karabiber, taze kekik
İç pilav için :
-1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
-1 adet soğan
-125 gram Bizim Mutfak Baldo pirinç
-1 tatlı kaşığı kuş üzümü
-1 çay kaşığı tarçın
-1 çay kaşığı yenibahar
-1 tatlı kaşığı toz şeker
-1 tatlı kaşığı nane
-2 çorba kaşığı Altın Hasat Riviera Zeytinyağı
-Tuz
BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR?