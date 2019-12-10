Bıldırcın Dolması nasıl yapılır? MasterChef Bıldırcın Dolması tarifi! Bıldırcın Dolması malzemeleri neler?

Bıldırcın Dolması tarifi ve yapılışı bu lezzetli tarifi denemek isteyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Bıldırcın Dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Türkiye yarışma programının 10 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde pişirilen lezzetlerden birisi de Bıldırcın Dolması oldu. Yarışmayı izleyen kişiler de yarışmada yapılan bu yemeği evde kendisi denemek istiyor. Osmanlı mutfağına ait olan bu lezzetli tarifi yapmak isteyen bireyler haberimiz içerisinden yapılışna ulaşabilir. İşte Bıldırcın Dolması tarifi ve yapılışı

BILDIRCIN DOLMASI TARİFİ

Bıldırcın Dolması Malzemeleri

-5 adet temizlenmiş bıldırcın

Marine etmek için :

-100 ml Altın Hasat Riviera Zeytinyağı

-tuz, karabiber, taze kekik

İç pilav için :

-1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

-1 adet soğan

-125 gram Bizim Mutfak Baldo pirinç

-1 tatlı kaşığı kuş üzümü

-1 çay kaşığı tarçın

-1 çay kaşığı yenibahar

-1 tatlı kaşığı toz şeker

-1 tatlı kaşığı nane

-2 çorba kaşığı Altın Hasat Riviera Zeytinyağı

-Tuz

BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Bıldırcın Dolması yapılışı için; temizlemiş bıldırcınları zeytinyağı, tuz, karabiber ve taze kekik ile marine edip 1 gün bekletin. 170 dereceli sıcak fırında 10-15 dakika pişirin. İç pilav için, soğanı soyup kıyın. Pirinci yıkayıp suyunu iyice süzdürün. Kuş üzümlerinin şişmesi için ılık suda bekletin. Tencerede zeytinyağını ısıtın. Dolmalık fıstıkları tavada rengi değişinceye kadar birkaç dakika kavurun. Soğanı ve pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Sırası ile istediğiniz miktarlarda tarçın, kuru nane, yenibahar, karabiber, tuz, tozşeker ve sıcak suyu karışıma ekleyin. Son olarak kuş üzümlerini ilave edin. Ocaktan alıp dinlendirmeye bırakın. Servis tabağına iç pilavı yayıp bıldırcın etlerini yerleştirin. İsteğe göre haşlanmış bıldırcın yumurtaları eşliğinde şefe özel sos ile servis yapın.