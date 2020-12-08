Beyan edilen adres nedir? Polislik başvurusu beyan adresi ne demek?

Polislik başvurusunda beyan adresi araştırılan konular arasında yerini aldı. Bugün başlayan POMEM 27. dönem başvuruları 21 Aralık'a kadar yapılabilecek. Başvurular Polis Akademisinin internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılabiliyor. Başvurusu sırasında adres bilgileri yerinde "beyan adres" başlığı ile karşılanlar bunun ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

BEYAN EDİLEN ADRES NEDİR?

Beyan adres şu anda bulunduğunuz konumu gösteren adrestir. Bazı vatandaşların ikametlerinde yazan adres ile bulundukları adres farklı olabiliyor. Beyan edeceğiniz adres, daha sonraki işlemlerde sistemde gözükecek adrestir. Bu nedenle ön başvurularda adaylardan 'beyan adres' isteniyor.

ÖN BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Duyuruya göre, ön başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta Akademinin "https://pa.edu.tr" internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.

Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan, hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılacak.

Adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin diğer detaylara Akademinin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150 TL 8 Aralık 2020 saat 09.00’dan 21 Aralık 2020 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacak.