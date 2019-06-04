Bayramda otobüsler ücretsiz mi? 4 Haziran 2019 otobüsler bedava mı?

Bayramda otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bayramda otobüsler bedava mı? Ramazan Bayramı 2019 yılında 4 Haziran’da başladı. Müslümanlar her sene olduğu gibi bu yıl da bayramı büyük bir coşku ile karşıladılar. Üç gün sürecek bayram süresince toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi konu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar alındığı duyuruldu. Diğer iller ile ilgili detaylı açıklamalar haberimizde sizlerle.

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Bu kapsamda yolcularımız bayram boyunca İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan; İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel’den kartlarını okutarak ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bayram süresince İETT; 4 bin 524 araç, 42 bin 062 sefer ile hizmet verecek. Yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NA ÖZEL SEFER SAATİ UYGULANACAK

İETT otobüslerinde 3 Haziran Arife günü Cumartesi günü geçerli olan sefer tarifesi uygulanırken 4-5-6 Haziranı kapsayan bayram günlerinde bayram için özel olarak oluşturulan sefer tarifesi uygulanacak. Yolcularımız sefer saatlerine İETT'nin resmi web sitesi www.iett.istanbul adresinden ulaşabilecek.

ANKARA’DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Vatandaşlar; “4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe” günü Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

7’den 70’e tüm vatandaşlar; Ankarakart ve kredi kartlarını kullanmadan 4 Haziran Salı günü saat 06.00’dan 6 Haziran Perşembe saat 23.59’a kadar EGO Otobüs, Metro, Ankaray ve Teleferik ile ücretsiz seyahat edebilecek.

İZMİR’DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz tarife 4 Haziran salı, 5 Haziran çarşamba ve, 6 Haziran perşembe günlerinde geçerli olacak. Ayrıca mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen otobüsler de İzmirlilerin hizmetinde olacak.

ANTALYA'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.