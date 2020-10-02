Baro nedir? Baro kelimesi ne anlama geliyor?

Türk Dil Kurumu resmi sitesinde baro kelimesinin detaylı anlatımı bulunuyor. Hukuksal bir terim olarak karşımıza çıkan baro, yargı sisteminin parçasıdır. Fransızca kökenli bir kelime olan baro bir meslek kuruluşudur. Baro kelimesi ne anlama geliyor?

BARO NEDİR?

TDK sözlük sayfasında baro kelimesi, "Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu" olarak açıklanmıştır. Bu kelime Fransızca (barreau) kökenlidir. Türkçeye Fransızcadan geçen "baro" kelimesinin sözlük anlamı "demir parmaklık"tır.

Baro, avukatların kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Barolar, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendilerine yüklediği görevlerinin yanında, yargı sisteminin bir parçası olarak avukatların kurumsal örgütü niteliğindedir ve hukukun gelişmesine katkıda bulunurlar.