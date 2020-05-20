Bala Hatun kimdir, ne zaman öldü? Bala Hatun'un çocuğu oldu mu?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Özge Törer’in canlandırdığı Şeyh Edebali’nin kızı ve Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun karakteri de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Diziyi izleyen kişiler de “Bala Hatun’un çocuğu oldu mu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Şeyh Edebali’nin kızı Osman Gazi’nin eşi Rabia Bala Hatun ile ilgili merak edilenler...



BALA HATUN KİMDİR, NE ZAMAN ÖLMÜŞTÜR?

Kuruluş Osman dizisinde Özge Törer tarafından canlandırılan Bala Hatun’un tam olarak ne zaman doğduğu bilinmiyor. Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

BALA HATUN’UN ÇOCUĞU OLDU MU?

Rabia Bala Hatun Osman Bey’in ilk eşidir. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Malhun Hatun olmuştur. Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur.

Osman Gazi'nin çocukları şunlardır; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey.