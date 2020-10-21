Ay'ın evreleri nelerdir, nasıl oluşur? Ay toplamda kaç evredir?

Ay'ın evreleri, Dünya ve Güneş'te bulunduğu konuma göre değişiklik göstermektedir. Ay'ın evreleri ya da fazları, Dünya'dan görünür olma oranını açıklamaktadır. Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay, Güneş Sistemi'nin 5. uydusudur. Ay'ın evreleri nelerdir?

AY KAÇ EVREDEN OLUŞUR?

Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay toplamda 6 evreden oluşur. Ay'ın evreleri; Yeni ay, Hilal, İlk dördün, Şişkin Ay, Dolunay ve Son dördün olarak açıklanır.

AY'IN EVRELERİ NELEDİR?

Yeni ay

Ay'ın aydınlık olmayan tarafı Dünya'ya dönüktür. Ay, Dünya'dan açıkça görülemez. Fakat Güneş tutulması süresince görülebilir.

Hilal

Ay Güneş'in doğusunda kalmaktadır. Ay - Yer - Güneş arasındaki açı 90°den küçüktür. Hilal evresinin gözlem süresi kısadır. Çünkü Güneş battıktan sonra batı ufkuna yakın gözlenir.

İlk dördün

Ay'ın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde (D) göründüğü evre; Güneş'e göre açısal uzaklığı 90° olduğu andaki görünüşüdür.

Şişkin ay

İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.

Dolunay

Ay'ın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evredir.

Son dördün

Ay'ın Dünya'dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evredir.