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  3. ATM açılımı nedir, ne demek? ATM ne anlama geliyor?
04 Eylül 2020 Cuma 12:57 | Son Güncelleme:

ATM açılımı nedir, ne demek? ATM ne anlama geliyor?

ATM açılımı nedir, ne demek" ATM ne anlama geliyor"

Vatandaşlar ATM açılımını merak ediyor. ATM kelimesi, dilimize İngilizce'den geçmiştir. Banka işlemlerinde sık sık kullandığımız ATM cihazı ülkemize ilk olarak 1982 yılında gelmiştir. ATM açılımı nedir, ne demek?

ATM açılımı nedir, sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. ATM’nin açılımı hakkından detaylı bilgi almak isteyen kişiler bulunuyor. İngilizce bir kelime olan ATM, Türkiye’de ilk kez 1982 yılından bankamatik adıyla kullanılmaya başlanmıştır.

ATM AÇILIMI NEDİR, NE DEMEK?

ATM kelimesi İngilizce’de Automatic Teller Machine (ATM) olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizde 1982 yılından getirilen bu makineye bankamatik adı verilmiştir. Böylelikle dilimize kavram yerleşmiştir.

Maaş çekme, para ya da fatura yatırma gibi işlemlerde sıra beklemeden bankamatikler kullanılmaktadır.

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