Asal sayı nedir, ne demek? 1'den 100'e kadar asal sayılar nelerdir?

İki pozitif tam sayıya bölünebilen asal sayıların 1'den 100'e kadar olan rakamların en küçüğü 2 sayısıdır. Matematik terimlerinden biri olan asal sayılarda 2'den başka çift asal sayı bulunmamaktadır. Günümüzde asal sayıların bazıları hala yanıtlanamamıştır.

ASAL SAYI NEDİR, NE DEMEK?

Asal sayılar yalnız kendisi ile bölünebilen tüm doğal sayılardır. Asal sayılar yalnızca kendisine ve 1'e bölünebilir. Başka hiçbir sayıya bölünemezler. Ayrıca asal sayılar pozitif tam sayılardır. Böylece asal sayıları yalnız kendisine ve 1'e bölünebilen pozitif tam sayılardır şeklinde tanımlayabiliriz.

En küçük asal sayı 2'dir. Asal sayılar arasında 2'den başka çift sayılar bulunmamaktadır. Bunun sebebi çift sayıların hepsi 2'ye bölünmesidir. Bu sebeple 2'den başka çift asal sayı bulunmamaktadır. 2 ise yalnız kendisine ve 1 bölünebildiği ve başka bölene uymadığı için asal sayıdır. 1 sayısı ise asal sayı değildir. Çünkü asal sayıların sadece 2 pozitif tam sayı böleni olmalıdır. 1 ise sadece 1'e bölünebildiği için yalnız tek böleni bulunmaktadır.

1'DEN 100'E KADAR ASAL SAYILAR NELERDİR?

Asal sayılar sadece kendisine ve 1 kalansız şekilde bölünen sayılara denir. En küçük asal sayı 2'dir. 2 rakamından sonra da birçok asal sayı bulunmaktadır. 1 den 100'e kadar olan asal sayılar 25 tanedir. 1'den 100'e kadar olan asal sayılar şu şekildedir:

1 ile 100 arasındaki asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97'dir.