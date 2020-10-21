Arpacık nedir? Arpacık neden çıkar, tedavisi nasıl?

Arpacık, göz çevresinde meydana gelen rahatsızlıklardan biridir. Göz kapaklarında biriken mikropların enfeksiyon oluşturması nedeniyle gözde arpacık oluşur. Yorgunluk veya uykusuzluk gibi durumlarda da ortaya çıkan arpacık tedavisinde önemli faktörlerden birisi göz çevresini temiz tutmaktır.

ARPACIK NEDİR?

Arpacık, göz kapaklarının uç noktalarında bulunan yağ bezlerinin bakteriyel enfeksiyon çeşididir. Gözde arpacık çıkması sık karşılaşılan ve çoğu zaman zararsız bir durumdur. Arpacık gözün mikroplanması nedeniyle olur, kızarıklık, hafif acı, ağrı ve rahatsızlık verir.

Gözde arpacık ortalama 1 hafta içinde geçer. Ancak bu sürede hijyene dikkat etmek ve hekiminizin tavsiye edebileceği damla ve pomatları kullanmak önemlidir.

ARPACIK NEDEN ÇIKAR?

Göz kapaklarında pek çok yağ bezi vardır. Bu bezlerin kanal ağızları kirpik diplerine açılır. Bu kanal ağızlarından birinin mikroplarca tıkanıp, göz kapağında küçük bir enfeksiyon oluşmasına “arpacık” adı verilir.

Arpacık, ağrılı bir durumdur. Kapak şiş, kırmızı ve normalden sıcaktır.

Gözde arpacık oluşmasının birçok nedeni vardır. Çeşitli nedenlerle bulaşan bakteri ya da diğer organizmalar gözde iltihabın başlamasına neden olabilirler.

Arpacık özellikle vücut direncinin düştüğü yorgunluk ve uykusuzluk gibi dönemlerde ortaya çıkan bir enfeksiyondur.

ARPACIK TEDAVİSİ NASIL?

Göz kapaklarınızın ucunda yukarıda tarif edildiği şekilde bir durumla karşılaşırsanız göz doktoruna başvurmak en faydalı sonucu almanızı sağlar. Göz doktoru yapacağı fizik muayene ile arpacık teşhisini koyacaktır. Uygun görmesi halinde antibiyotik içerikli bir takım damlalar tavsiye edebilir.

Arpacık, gözler temiz tutulduğu yani hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde 1 hafta içinde geçer. Bu süre içinde hekiminizin tavsiye ettiği enfeksiyon giderici damlalar ve pomatları kullanabilirsiniz.

Ancak arpacık en az iki, üç hafta süredir varsa, gözde sertleşen bir iltihap bulunuyorsa ve tedavilere rağmen iyileşme sağlanamıyorsa cerrahi tedavi yoluna gidilebilir; göz kapağı içinde küçük bir kesiyle enfeksiyon tamamen boşaltılıp temizlenir. Kist oluşmuşsa tekrar edilmeyecek şekilde yok edilir.