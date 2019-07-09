Adliyede 'boşanmak istiyorum' eylemi

Soner KAN

Elinde ‘Boşanmak istiyorum’ yazılı döviz taşıyan Meryem K., 2012’de eşi hakkında açtığı boşanma davasını tehditler nedeniyle geri çektiğini söyledi. Eşiyle zorla barıştığını; ancak şiddetin daha da artması nedeniyle 2013’te tekrar dava açtığını kaydeden Meryem K., bu nedenle mahkemelerin boşanma kararı vermediğini belirtti. 17 yıldır şiddet gördüğünü Söyleyen genç kadın, “Panik butonlarıyla dolaşıyorum. Adliyede taşkınlık çıktı; eşimin yüzüne çanta fırlattım, diye 3 bin TL ceza yazdılar. Evlere temizliğe gidiyorum, parayı davalara harcıyorum” diyerek yardım istedi.