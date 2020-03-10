Zemheri dizisi bitiyor mu? Zemheri dizisi final ne zaman?

Zemheri dizisi final ne zaman? sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dizinin hayranları konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Show TV’nin 13 bölümlük anlaşması bulunan Zemheri dizisi bitiyor mu? Ay yapım imzası taşıya dizinin yönetmen koltuğundan Hilal Saral bulunuyor. Zemheri dizisi için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEMHERİ DİZİSİ FİNAL NE ZAMAN?

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin başrollerinde yer aldığı dizi nitelikli bir yapım olarak dikkatleri çekti. Ancak diziye izleyici ilgisi az oldu. Reytinglerin git gide düşmesi de Show TV’nin final kararı almasında etkili oldu.

Zemheri dizisi 9. bölümü ile 11 Mart Çarşamba akşamı ekranda olacak. 10. bölüm ise final olarak belirlendi. Zemheri dizisi 18 Mart Çarşamba günü yayınlanacak final bölümü ile veda ediyor.

ZEMHERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Firuze ve Ayaz… İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar… Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze’nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak’a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze’nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.