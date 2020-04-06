Survivor Panorama neden yok? Survivor Panorama saat kaçta başlıyor?

Survivor Panorama hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler Survivor Panorama saat kaçta başlıyor? sorusunun yanıtını merak ediyor. Moderatörlüğünü Nur Tuğba Algül ile Hakan Hatipoğlu'un yaptığı program hafta içi her gün yayınlanıyordu. İzleyiciler televizyonda programı göremeyince Survivor Panorama neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. TV 8 ekranlarından yayınlanan program hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR PANORAMA NEDEN YOK?

TV 8 ekranlarından moderatörlüğünü Nur Tuğba Algül ile Hakan Hatipoğlu'un yaptığı program hafta içi her gün yayınlanıyordu. Survivor Panoroma'nın yeni bölümü bugün saat 12:30'da yayınlanacak.

SURVİVOR PANORAMA HAKKINDA

Survivor Panorama, moderatörlüğünü Nur Tuğba Algül ile Hakan Hatipoğlu'un yaptığı; 14 Şubat 2016'dan beri hafta içi her gün canlı yayınlanan talk-show programıdır. Acun Ilıcalı 'nın TV8 kanalını satın almasıyla birlikte kanalında yayınladığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasını yorumlamak,perde arkasını göstermek ve konuklarında katılımıyla gerçekleştirdiği talk-show programıdır. Program Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma günleri yayınlanmıştır.