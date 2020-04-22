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  3. 'Ramazan Sevinci' ve 'Sahur Bereketi' programları izleyicilerle buluşacak

'Ramazan Sevinci' ve 'Sahur Bereketi' programları izleyicilerle buluşacak

'Ramazan Sevinci' ve 'Sahur Bereketi' programları izleyicilerle buluşacak

TRT 1 ekranları, ayların en hayırlısı olan Ramazan ayının gelmesiyle manevi bir atmosferin yaşandığı ülkemizde, bu kutlu ayın vazgeçilmez ve değişmez programları olan Ramazan programlarını, her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyicilerine sunacak.

Ramazan ayının birleştirici ve bütünleştirici ruhunu, milli ve manevi değerlerimizle kaynaştıran “Ramazan Sevinci” ve “Sahur Bereketi” programları; Kur’an-ı Kerim tilaveti, birbirinden değerli konukların sohbetleri ve TRT Radyo sanatçılarının ilahileriyle,izleyicilerle buluşacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanan, ilgiyle takip edilen, Türkiye’nin bu en önemli iftar ve sahur programları, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından büyük bir titizlik ve özveriyle hazırlanıyor. Sunuculuğunu Bekir Develi’nin üstlendiği “Ramazan Sevinci” ve Ali Bektaş’ın sunumu ile “Sahur Bereketi” programları, TRT İstanbul Ulus yerleşkesinden gerçekleştirilecek.


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