Mutluluk Zamanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Mutluluk Zamanı filmi çarpıcı sahneleri ile dikkat çeken komediler arasında yerini alıyor. Çekimleri İstanbul ve Heybeliada'da 7 haftada biten film, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile merak uyandırıyor. Filmde Barış Arduç, Mert karakterine hayat verirken Elçin Sangu Ada olarak karşımıza çıkıyor.



Muzaffer Yıldırım'ın yapımcılığını Şenol Sönmez'in de yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunda ise Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer gibi sürpriz isimler yer alıyor.

Romantik komedi filmi Mutluluk Zamanı, aşk dolu hikayesi ve ünlü oyuncuları ile 4 Ocak 2021 akşamı saat 20:00'de Tv 8 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

MUTLULUK ZAMANI FİLMİNİN KONUSU

Barış Arduç'un hayat verdiği Mert kusursuz bir hayata sahiptir. Film, Elçin Sangu'nun canlandırdığı heykeltıraş Ada ile Mert'in yollarının kesişmesini konu alıyor. Cengiz Bozkurt'un hayat verdiği Ada'nın ağabeyi Tarık'ın Mert ile tanışması ise filmde beklenmedik olaylar yaşanmasına neden oluyor. Film asıl sevginin mükemmellik gerektirmediği ve kusurlar ile var olduğunu anlatıyor. Geçmişiyle yüzleşmekten kaçınan ve kendine mükemmel bir hayat kuran Mert ile geçmişiyle yaşayan tüm hayatını anıları üzerine kuran Ada'nın romantik aşk hikayesi anlatılıyor.

MUTLULUK ZAMANI OYUNCU KADROSU

Mutluluk Zamanı filminin kadrosunda Elçin Sangu, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Levent Öktem, Dila Bayrak, Nazlı Kar ve Hakan Ilçin gibi başarılı isimler yer alıyor.