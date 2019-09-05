Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu nedir?

Mucize Doktor ne zaman başlayacak? sorusu dizi severler tarafından yoğun olarak aranıyor. Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği Mucize Doktor FOX TV ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin hikayesi, fragmanı ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar da paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp'in kaleme aldığı Mucize Doktor ne zaman başlayacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mucize Doktor dizisi 12 Eylül Perşembe saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yeni ve iddialı dizinin afişi ve ilk fragmanı da seyircinin beğenisine sunuldu.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN KONUSU

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor” dizisi merakla bekleniyor.

MUCİZE DOKTOR DİZİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Mucize Doktor kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor.