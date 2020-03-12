Mucize Doktor Ali Vefa hastaneden kovuldu mu? Mucize Doktor Ali Vefa'nın cezası ne?

Mucize Doktor Ali Vefa hastaneden kovuldu mu? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe günleri FOX tv ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor. Bu akşam 26. bölümü ekranlara gelecek Mucize Doktor'da neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor. Son bölümde Doktor Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde buldu. Tanju, bu hatanın bir telafisi olacağını söyledi.

MUCİZE DOKTOR ALİ VEFA HASTANEDEN KOVULDU MU?

Mucize Doktor Ali Vefa, henüz hastaneden kovulmadı. Tanju Hoca, bu akşam yayınlanacak bölümde Ali'nin hatası üzerine "Gerçekten çok özür dileriz, bunun elbette bir bedeli olacak." diyor.

MUCİZE DOKTOR 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikâyet daha yapılınca, artık ipleri eline alır. Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” Perşembe 20.00'de FOX’ta.