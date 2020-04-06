Kafalar Karışık konusu nedir? Kafalar Karışık oyuncuları kimlerdir?

Kafalar Karışık oyuncuları kimlerdir? Akşam evde televizyon izlemek isteyen kişiler dizi ve filmleri araştırıyor. Akşam FOX TV'de izleyici ile buluşacak olan Kafalar Karışık filmi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile ekranlara gelecek olan film 2018 yapımı. Türk komedi filmi olan Kafalar Karışık konusu ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAFALAR KARIŞIK KONUSU NEDİR?

Kafalar Karışık, evlenebilmek için kız arkadaşının kayıp babasını bulmaya çalışan genç bir adam ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Atakan’ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse’nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse’nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan’a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.

KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kafalar Karışık filminin başrollerinde sosyal medyada çektikleri videolarla adını duyuran Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu’nun oturduğu filmin kadrosunda Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Burak Tamdoğan gibi Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncuları, Türk Pop Müziğinin dev isimleri Yıldız Tilbe ve Funda Arar, sosyal medya üzerinden yayınladığı müzik videoları ile dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın ve sosyal medyanın ünlü YouTuberları da yer alıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini ise “Mustang” filmi ile Oscar ödülüne aday gösterilen Ersin Gök üstleniyor.