John Wick konusu nedir? John Wick filmi oyuncuları kimler?

John Wick 27 Eylül Cuma günü Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen ve Ian McShane gibi isimler yer alıyor. Bol aksiyon sahnelerine sahip olan film izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yönetmenliğini David Leitch ve Chad Stahelski ikilisinin üstlendiği film; kendisini öldürmek için tutulan eski bir dostunun peşine düşen tetikçi John Wick’in intikam öyküsünü anlatıyor. Yapılan klasik bir araba hırsızlığı, Rus mafyasının önemli adamlarından birinin oğlunun başını belaya sokacaktır. İşte John Wick filmi konusu ve oyuncuları

JOHN WİCK FİLMİ KONUSU

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.

Yönetmenliğini David Leitch ve Chad Stahelski ikilisinin üstlendiği filmin başrolünde Keanu Reevus yer alıyor.

JOHN WİCK OYUNCULARI

Keanu Reeves Rolü : John Wick

Michael Nyqvist Rolü : Viggo Tarasov

Alfie Allen Rolü : Iosef Tarasov

Adrianne Palicki Rolü : Miss Perkins

Bridget Moynahan Rolü : Helen

Ian McShane Rolü : Winston

John Leguizamo Rolü : Aurelio

Willem Dafoe Rolü : Marcus