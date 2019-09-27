John Wick konusu nedir? John Wick filmi oyuncuları kimler?
John Wick izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Keanu Reeves’in üstlendiği John Wick 27 Eylül Cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda David Leitch ve Chad Stahelski oturuyor. Peki, John Wick konusu nedir, oyuncuları kimler?
John Wick 27 Eylül Cuma günü Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen ve Ian McShane gibi isimler yer alıyor. Bol aksiyon sahnelerine sahip olan film izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yönetmenliğini David Leitch ve Chad Stahelski ikilisinin üstlendiği film; kendisini öldürmek için tutulan eski bir dostunun peşine düşen tetikçi John Wick’in intikam öyküsünü anlatıyor. Yapılan klasik bir araba hırsızlığı, Rus mafyasının önemli adamlarından birinin oğlunun başını belaya sokacaktır. İşte John Wick filmi konusu ve oyuncuları
JOHN WİCK FİLMİ KONUSU
John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.
Yönetmenliğini David Leitch ve Chad Stahelski ikilisinin üstlendiği filmin başrolünde Keanu Reevus yer alıyor.
JOHN WİCK OYUNCULARI
Keanu Reeves Rolü : John Wick
Michael Nyqvist Rolü : Viggo Tarasov
Alfie Allen Rolü : Iosef Tarasov
Adrianne Palicki Rolü : Miss Perkins
Bridget Moynahan Rolü : Helen
Ian McShane Rolü : Winston
John Leguizamo Rolü : Aurelio
Willem Dafoe Rolü : Marcus