Hercai sezon finali izle! Hercai 12. bölümde neler oluyor?

Hercai bu akşam sezon finali yapıyor. Herca 12. son bölümü ile sevenlerine 3 aylığına veda ediyor. Her hafta reyting puanlamasında başarı sağlayan Hercai’de yaşananlar nefesleri kesecek. Sevenlerinin heyecanla beklediği Hercai sezon finali bu akşam ATV ekranlarında yayınalnacak. Hercai sezon finalinde neler oluyor? Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur." Hercai sezon finali yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HERCAİ 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Azat’la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan’a unutturmak isteyen Miran, Reyyan’dan ikinci bir şans ister. Miran’agüvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran’ın, Reyyan’ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan’ı Miran’ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül’ü kaçırır. Reyyan’ı geri getirmezlerse Gönül’lü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat’ın bu hamlesi, hiç beklenmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisi Mardin'in Midyat ilçesinde çekiliyor. Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken ilimiz Hercai dizisine de ayrı bir soluk katıyor. Dizi, bir diğer adı Midyat Konuk Evi Müzesi olarak bilinen Mardin Midyat Sıla Konağı'nda çekiliyor. Sıla Konağı'nın ismi geçmişte çok başarılı bir yapıt olan Sıla dizisinden geliyor. Konak, gerek mimari yapısı, gerekse tarihi havası ile dikkat çekiyor. Eskiden bir Süryani aileye ait olan konak, sahibi vefat edince devlete bağışlanmış ve şuanda kültürel gezilere açık bir açık hava müzesi olarak kullanılıyor. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte daha fazla kişiye tanıtılması sağlanan konağın Mardin'e gelecek turist sayısını da artıracağı düşünülüyor.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!

HERCAİ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

AKIN AKINÖZÜ (MİRAN ASLANBEY)

Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek tek kişidir Miran Aslanbey. Babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adamdır.

EBRU ŞAHİN (REYYAN ŞADOĞLU)

Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızıdır Reyyan. Masum, saf ve temiz bir genç kızdır. Ailesine ve etrafındaki herkese sevgiyle bağlıdır. Ancak annesinden babasından, kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi Nasuh Şadoğlu'ndan asla görememiştir.

MACİT SONKAN (NASUH ŞADOĞLU)

Ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lideridir. Onun sözü bir emirdir. Karar verdikleri, söyledikleri biçbir zaman ölçülmez, tartışılmaz, asla karsı çıkılmaz.

AYDA AKSEL (AZİZE ASLANBEY)

Aslanbeyler'in en büyüğüdür. Çok acılar görmüş geçirmiş, kocasını, iiç oğlunu, iki gelinini gömmüş, kalbi nefretle katılaşmış, acımasız bir kadındır Azize. Tam yirmi yedi yıl önce bir intikam yemini etmiştir.

SERHAT TUTUMLUER (HAZAR ŞADOĞLU)

Şadoğlu ailesinin en büyük erkek evladı, babası Nasuh'un sağ koludur Hazar. Hükmü babasından sonra gelir ve herkesi bağlar. Dürüst, çalışkan, metanetli, sevilen, sayılan, güven duyulan bir adamdır.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU (SULTAN ASLANBEY)

Aslanbey ailesinin hayatta kalan tek gelini, Gönül'ün annesidir Sultan. Yokluktan gelmiş ve bey konağına hanım olmuştur. Azize'nin ardından Aslanbey ailesinin başına geçmek en büyük hayalidir.

TANSU TAŞANLAR (AZAT ŞADOĞLU)

Cihan ve Handan'ın oğludur. Şadoğlu soyunu sürdürecek tek kişidir. Hayatı boyunca kendisine söylenenleri yapmış, cesaretsiz davranmıştır Azat. Ondan ne istenirse istensin hiç itiraz etmemiş, ailesine ve onların inandıklarına hiç karşı çıkmamıştır.

OYA UNUSTASI (GÖNÜL ASLANBEY)

Aslanbey ailesinin iki kız torunundan biri, Sultan ve Vahit'in tek çocuğudur. Güzel ve öfkeli bir genç kızdır Gönül. Daima duygularıyla hareket eder. Tek bayali büyük bir aşk, sevdiği gibi sevilmek ister.

GÜLÇİN HATIHAN (HANDAN ŞADOĞLU)

Bazı insanlar kendi tahtını yaptığı gibi bahtını da bırakmaz şansa…

İLAY ERKÖK (YAREN ŞADOĞLU)

Cihan ve Handan'm kızıdır Yaren Şadoğlu. Sade güzelliği, güler yüzüyle dikkat çeker ancak bu tebessümler ve güzellik kötücül bir ruhun maskesidir sadece. Kötü ve kıskanç bir kalbi vardır Yaren'in, özellikle Reyyan'a karşı.

EBRAR DEMİRBİLEK (GÜL ŞADOĞLU)

Babasının çiçeği, annesinin gülü, ablasının bir tanesi, Şadoğlu'nun prensesi…