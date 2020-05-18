Ekşi Elmalar nerede çekilmiştir? Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Ekşi Elmalar nerede çekilmiştir? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2016 yılında vizyona giren film, bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.15'te yayınlanacak. Filmin yönetmenliğini ise Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
Ekşi Elmalar nerede çekilmiştir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini üstlenip oynadığı film, bu akşam Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşacak. Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.
EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?
Ekşi Elmalar filmi Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde gerçekleştirildi.
EKŞİ ELMALAR KONUSU
Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır.
EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan
Farah Zeynep Abdullah
Songül Öden
Şükran Ovalı
Şükrü Özyıldız
Fatih Artman
Ersin Korkut
Caner Cindoruk
Cezmi Baskın
Devrim Yakut
Kıvanç Baran