Ekşi Elmalar nerede çekilmiştir? Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ekşi Elmalar nerede çekilmiştir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini üstlenip oynadığı film, bu akşam Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşacak. Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Ekşi Elmalar filmi Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde gerçekleştirildi.

EKŞİ ELMALAR KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır.

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan

Farah Zeynep Abdullah

Songül Öden

Şükran Ovalı

Şükrü Özyıldız

Fatih Artman

Ersin Korkut

Caner Cindoruk

Cezmi Baskın

Devrim Yakut

Kıvanç Baran