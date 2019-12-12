Doktorlar dizisi oyuncuları kimdir? İşte Doktorlar dizisi oyuncu kadrosu
Doktorlar dizisi oyuncu kadrosu yoğun ilgi görüyor. Doktorlar dizisi oyuncuları kimdir? Doktorlar’da Ela karakterine hayat veren Yasemin Ergene Özilhan’ın Mucize Doktor’da izleyici karşısına çıkmasının ardından aramalar artış gösterdi. Dizide Ela ünlü bir cerrahın kızıdır ve herkesin düşündüğünün aksine bu durum hayatını hep daha da zorlaştırır. İşte dizinin oyuncu kadrosu…
Doktorlar dizisi oyuncuları araştırılıyor. Doktorlar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Bir döneme damga vuran dizi gündemde yer alıyor. Doktorlar’da Ela karakterine hayat veren Yasemin Ergene Özilhan’ın Mucize Doktor’da izleyici karşısına çıkmasının ardından aramalar çoğaldı. Ela, Zenan, Burak, Kader ve Hasan gibi karakterlerin olduğu dizi ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.
DOKTORLAR DİZİSİ OYUNCULARI
KUTSİ-LEVENT ATAHANLI
YASEMİN ERGENE- ELA ALTINDAĞ
BEKİR AKSOY- SUAT BİRTAN
MELİKE GÜNER- ZENAN PARLAR
YAĞMUR ATACAN- HASAN TURAY
YEŞİM CEREN BOZOĞLU- FİKRET (GESTAPO)
GAMZE TOPUZ ZEYNEP ÖZTÜRK
MEHTAP ALTUNOK-JÜLİDE AYDIN
DEVRİM NAS ARSLAN
CÜNEYT TÜREL-HALDUN GÖKSUN
AYSUN KAYACI - KADER DENİZHAN
MEHMET ASLAN BURAK KUZEY
ELİF ÖZEL AYLA ŞENOL
HAKAN ÇELİKER-MURAT SÜMER
BERK ERÇER GÜNEY AYDOĞDU
NAZ ELMAS EYLÜL SONER
ZEYNO GÜNENÇ ZUHAL HEKİMOĞLU
MERVE SEVİ DUYGU HEKİMOĞLU
PAŞHAN YILMAZEL AHMET DURMAZ
İLKER İNANOĞLU KAAN UYGUN
ZERRİN NİŞANCI ŞEVAL KARAGÖZ
ALPAY KEMAL ATALAR MURAT DEMİR
OYA OKAR GÜLÜMSÜN KAYA
SELEN SEYVEN ARZU ALTINDAĞ
NERGİS ÖZTÜRK DİRENÇ KURT
İLHAN MANSIZ ÖMER GÜVEN