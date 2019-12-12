Doktorlar dizisi oyuncuları kimdir? İşte Doktorlar dizisi oyuncu kadrosu

Doktorlar dizisi oyuncuları araştırılıyor. Doktorlar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Bir döneme damga vuran dizi gündemde yer alıyor. Doktorlar’da Ela karakterine hayat veren Yasemin Ergene Özilhan’ın Mucize Doktor’da izleyici karşısına çıkmasının ardından aramalar çoğaldı. Ela, Zenan, Burak, Kader ve Hasan gibi karakterlerin olduğu dizi ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

DOKTORLAR DİZİSİ OYUNCULARI

KUTSİ-LEVENT ATAHANLI

YASEMİN ERGENE- ELA ALTINDAĞ

BEKİR AKSOY- SUAT BİRTAN

MELİKE GÜNER- ZENAN PARLAR

YAĞMUR ATACAN- HASAN TURAY

YEŞİM CEREN BOZOĞLU- FİKRET (GESTAPO)

GAMZE TOPUZ ZEYNEP ÖZTÜRK

MEHTAP ALTUNOK-JÜLİDE AYDIN

DEVRİM NAS ARSLAN

CÜNEYT TÜREL-HALDUN GÖKSUN

AYSUN KAYACI - KADER DENİZHAN

MEHMET ASLAN BURAK KUZEY

ELİF ÖZEL AYLA ŞENOL

HAKAN ÇELİKER-MURAT SÜMER

BERK ERÇER GÜNEY AYDOĞDU

NAZ ELMAS EYLÜL SONER

ZEYNO GÜNENÇ ZUHAL HEKİMOĞLU

MERVE SEVİ DUYGU HEKİMOĞLU

PAŞHAN YILMAZEL AHMET DURMAZ

İLKER İNANOĞLU KAAN UYGUN

ZERRİN NİŞANCI ŞEVAL KARAGÖZ

ALPAY KEMAL ATALAR MURAT DEMİR

OYA OKAR GÜLÜMSÜN KAYA

SELEN SEYVEN ARZU ALTINDAĞ

NERGİS ÖZTÜRK DİRENÇ KURT

İLHAN MANSIZ ÖMER GÜVEN