Diriliş Ertuğrul Turgut Alp ölecek mi? Turgut Alp kimdir, tarihte nasıl öldü?

Çarşamba akşamlarının en sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.Turgut Alp'in ağır yaralandığı ve ölüm ile savaş verdiği son bölümün ardından yayınlanan Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı, bazı detayları izleyicilere verdi. Son bölümde kanlarının son damlasına kadar direnen oba beyinin alpleri, girdikleri kıskacın içerisinde can vermişti. Peki, ölen isimler arasında Turgut Alp var mı? Diriliş Ertuğrul Turgut Alp ölecek mi? Cengiz Coşkun diziden ayrılıyor mu? Diriliş Ertuğrul Turgut Alp hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tarihte Turgut Alp...



DİRİLİŞ ERTUĞRUL TURGUT ALP ÖLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul, son bölümünde Mergen ve Turgut'un ağır yaralanması, gözleri yeni bölüm fragmanında çevirdi. Oba beyinin en sağlam alplerini bir pusuda kaybetmek üzere olduğunu son bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise alpler hakkında detaylar yok. Yeni bölüm fragmanında ise oba beyinin tutsak edildiği gözlendi.

TURGUT ALP KİMDİR?

Turgut Alp'in hayatına dair çok az bilgi bulunmaktadır. Onun tarihi bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülmektedir. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla adı anılmaktadır. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret etmektedir.

Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır. Onun ayrıca İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetlere rastlanmaktadır. Adı ölümünden sonra İnegöl yöresine verilmiş ve burası Turgut-ili diye anılır. Erken dönem Osmanlıda yaşayan tarihçilerden Aşıkpaşazâde, Neşri ve diğer tarihçiler de İnegöl yöresini Turgut-ili şeklinde anmaktadır. Bu adlandırma XVI. yüzyıldan itibaren tamamen ortadan kalkmıştır.

İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilmektedir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilmiştir. Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirilmiştir. Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırmıştır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, tuzağa düşürdüğü Alıncak ve Dragos’u yakalamış, Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ise idam etmek için Macellum’a çıkartmıştı. Dragos’un adamı komutan Branas’la Dragos’u idamdan kurtarmak için plan yapan Beybolat, son anda kimliğinin açığa çıkmaması için plana uymamış ve Ertuğrul’un Alpleriyle birlikte Dragos’un askerlerine saldırmıştı. Böylece onun Albastı olduğunu bilen herkes ölmüş olacak ve Ertuğrul Bey’in kuşkularını ortadan kaldıracaktı.

Branas saldırdığında Ertuğrul Bey’in elinden kurtularak Ertuğrul beye saldıran Dragos, bu duruma önceden hazırlı olan Ertuğrul Bey tarafından Söğüt meydanında öldürülmüştü.

Pişmanlık ateşiyle yanan ve Ertuğrul Bey’den af dilemek için Söğüt’e gelen Bamsı, Gündüz’ü sıkıştıran Dragos’un adamlarına Pusatsız karşı koyarak Gündüz’ü kurtarmış ve ağır yaralanmıştı. Obada tedavisi yapılan Bamsı nedamet getirip Ertuğrul Bey’den özür dilemişti.

Ağabeyi Beybolat hakkında kuşkuları artan İlbilge, Ertuğrul Bey’in kurduğu oyuna destek vererek ağabeyini tuzağa düşürür. Bu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı nasıl bir son bekliyor? Ağabeyinin Albastı kimliğini öğrenen İlbilge’nin tavrı ne olacak?

Halep’te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt’e geliyor. Gündoğdu’nun Kayı obasına gelişi neleri değiştirecek? İki kardeşi Moğollara karşı girişilecek cenk yolunda ne gibi tehlikeler bekliyor?